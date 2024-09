Emily in Paris 4, la Parte 2 è finalmente su Netflix: La nostra video intervista a Lily Collins

News Serie TV

Sono disponibili in streaming da oggi, 12 settembre, gli ultimi 5 episodi della quarta stagione di Emily in Paris: in occasione della trasferta romana del cast, abbiamo potuto fare quattro chiacchiere dal vivo con la protagonista Lily Collins.

Siete pronti a sognare le vostre personali Vacanze romane insieme a Emily Cooper? La seconda parte della quarta stagione di Emily in Paris è disponibile su Netflix e siamo sicuri che il binge watching sarà assicurato. Ci sembra che, mai come in questa occasione, il servizio abbia fatto bene a dividere la stagione in due spezzoni, principalmente perché questa seconda parte sembra davvero una stagione a sé, con Emily protagonista di un episodio natalizio per la prima volta e, soprattutto, pronta a sperimentare nuove avventure a Roma insieme al nuovo interesse amoroso Marcello (Eugenio Franceschini). Netflix ci ha dato la possibilità di parlarne con Lily Collins in persona e intervistarla nell'attico di uno splendido hotel che offriva una magnifica vista sui tetti della Capitale.

Lily Collins: Stagione 4 - Parte 2: La nostra video intervista a Lily Collins - HD

Emily in Paris 4 e il potere del "guilty pleasure"!

Emily Cooper e Carrie Bradshaw di Sex and the City sono entrambi personaggi nati dall'intuito del prolifico sceneggiatore Darren Star che ha detto che sarebbero ottime amiche. Siamo partite da questa considerazione ma con Lily Collins abbiamo parlato, tra le altre cose, anche del successo di Emily in Paris, ormai considerato dai molti fan un "comfort show" o "guilty pleasure", perché senza troppe pretese eppure da cui non ci si riesce a staccare. "Guardo un sacco di cose che mi fanno sentire bene", ci ha detto l'interprete di Emily. Quindi perché considerarlo un difetto? Cavalcando un trend social del momento, inoltre, abbiamo chiesto all'attrice anche se Emily Cooper sarebbe più "brat" o più "demure" (cioè una persona con uno stile più audace e più ribelle oppure una persona più sobria e con uno stile elegante). La risposta, naturalmente, non è così scontata.

Impossibile, inoltre, non notare i tanti riferimenti a Vacanze Romane e a Audrey Hepburn nei nuovi episodi, sia nelle location che nei look. Eppure il look che ha reso omaggio alla Hepburn che ha più impressionato Lily Collins non è stato uno sfoggiato nella città eterna bensì sulle piste da sci delle Alpi francesi (quello che omaggia Sciarada nell'episodio 6). Dopo il lungo pit stop europeo di Emily, la rivedremo mai nuovamente a Chicago con la sua famiglia? Anche su questo ci ha detto la sua la protagonista e, per scoprire cosa succederà, non ci resta che sperare in una quinta stagione.