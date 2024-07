Emily in Paris 4: Emily ha ancora il cuore diviso a metà nel trailer della prima parte della quarta stagione

News Serie TV

La serie romantica di Netflix tornerà con una quarta stagione divisa in due parti, il 15 agosto e il 12 settembre: ecco il trailer della prima parte e il poster ufficiale.

Si può essere single e innamorati di due persone nello stesso momento? A quanto pare la nostra americana a Parigi preferita, Emily Cooper (Lily Collins), non riuscirà proprio a prendere una decisione e avrà ancora il cuore diviso in due nella quarta stagione di Emily in Paris. Il trailer ufficiale della prima parte (in arrivo su Netflix il 15 agosto, mentre la seconda debutterà dal 12 settembre) anticipa che la protagonista sarà ancora indecisa tra due uomini che le hanno fatto battere il cuore: il suo ex Alfie (Lucien Laviscount) e la sua cotta di lunga data Gabriel (Lucas Bravo).

Emily in Paris 4: Stagione 4 - Parte 1: Il Trailer Ufficiale in Italiano - HD

Emily in Paris: Cosa ci aspetta nella quarta stagione

Nel trailer che vedete sopra la migliore amica di Emily, Mindy, suggerisce che finalmente è arrivata per Emily di stare con Gabriel, ma quest'ultima ha i suoi dubbi considerando quanto siano complicate le cose con la ex incinta di lui, Camille. "L'uomo che sta ancora avendo un bambino con una donna che è innamorata di un'altra donna e io sono l'unica a saperlo?", nota Emily. Non è più semplice la relazione con il suo ex Alfie che le chiede più tempo prima di poter parlare di quello che è successo.

Netflix ha diffuso la sinossi ufficiale della quarta stagione di Emily in Paris che recita:

Dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille e Gabriel, Emily è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie su lei e Gabriel sono state confermate. In agenzia, Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy e la band si preparano per l’Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a risparmiare. La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di mettere a rischio tutto ciò che hanno sognato.

Sappiamo, inoltre, che la protagonista ha fatto tappa anche in Italia, precisamente a Roma, per godersi un po' di Dolce Vita. Le riprese della serie hanno toccato la nostra Capitale proprio qualche settimana fa e si sono da poco concluse.

Il cast: Chi tornerà ei nuovi ingressi

Oltre alla protagonista e ai già citati Bravo e Laviscount, tornano anche Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) e William Abadie (Antoine Lambert). Tra i nuovi arrivati ci saranno poi anche Raoul Bova ed Eugenio Franceschini oltre aThalia Besson - sì la figlia del più famoso Luc -, Rupert Everett (Napoleon) e Anna Galiena.