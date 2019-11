Emilia Clarke sotto pressione per girare scene di nudo dopo Il Trono di Spade

News Serie TV

L'attrice punta il dito contro i produttori indiscreti.

"Non vorrai deludere i tuoi fan de Il Trono di Spade". È una delle tante frasi che Emilia Clarke si è sentita dire sul set una volta conclusa la sua esperienza nella serie che l'ha resa famosa in tutto il mondo per il ruolo di Daenerys Targaryen. L'attrice ha rivelato di aver subito pressioni affinché girasse scene di nudo nei nuovi progetti che l'hanno impegnata.

Ospite in una puntata del podcast di Dax Shepard Armchair Expert, l'ormai ex madre dei draghi ha spiegato come a volte si sia sentita obbligata a spogliarsi per andare incontro alle aspettative di produttori che non rispettavano quelli che lei si era imposta come limiti. "Adesso sono molto più consapevole di quello con cui sono a mio agio, e quello che sono disposta a fare. In passato ho avuto delle discussioni sul set dove io pretendevo che le lenzuola rimanessero addosso", ha spiegato Emilia Clarke.

L'attrice, che non ha mai fatto mistero di provare disagio durante le scene di nudo, ha ricordato anche l'aiuto ricevuto dalla co-star Jason Momoa nella prima stagione de Il Trono di Spade. “Era gentile e si preoccupava per me. Si prendeva cura di me, lo faceva davvero in un contesto in cui non sapevo ancora di averne bisogno", ha detto Clarke riferendosi all'interprete di Khal Drogo. Parlando delle sue prime esperienze sul set della serie HBO, inoltre, l'attrice ha aggiunto: "Arrivavo appena diplomata dalla scuola di recitazione, e mi sono approcciata a questo lavoro pensando che se una scena fosse stata nella sceneggiatura allora sarebbe stata assolutamente necessaria. Durante la prima stagione non avevo idea di quel che stessi facendo, di cosa avessi di fronte. Non ero mai stata su un set del genere, ero stata su un set cinematografico forse due volte prima di allora. In quel momento mi ritrovavo su un set completamente nuda, con tutte quelle persone. E non sapevo cosa avrei dovuto fare, cosa ci si aspettasse da me".