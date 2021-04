Elite 4: Le nuove foto e la sinossi ufficiale della quarta stagione svelano anticipazioni sui nuovi personaggi

News Serie TV

Dopo aver annunciato la data di uscita del quarto capitolo delle storie del ragazzi di Las Encinas, Netflix ha rilasciato alcune immagini inedite e ha rivelato qualcosa in più sulle new entry del cast.

Tornare a scuola in estate non è mai stato così piacevole. Nell'annunciare la data di uscita di Elite 4, Netflix ha pubblicato anche dieci nuove foto scattate sul set della quarta stagione e la sinossi ufficiale del prossimo capitolo. Le immagini inedite, che vedete in basso, e le nuove anticipazioni ci permettono di scovare qualche dettaglio in più sui prossimi episodi in arrivo il prossimo 18 giugno, soprattutto sui nuovi personaggi che prenderanno il posto di quelli che hanno lasciato la serie alla fine della terza stagione.

Elite 4: La sinossi ufficiale della quarta stagione

La sinossi ufficiale rilasciata da Netflix svela finalmente qualcosa in più sui ruoli che ricopriranno i nuovi personaggi interpretati da Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch e Diego Martín e anticipa che la scuola più privilegiata di Spagna sarà, ancora una volta, teatro di una tragedia. Eccola:

Un nuovo anno scolastico inizia a Las Encinas, e con esso arriva un nuovo direttore (Diego Martín): uno degli uomini d'affari più potenti d'Europa, pronto a rimettere l'istituto di Las Encinas, - che, secondo lui, è andato fuori strada nel negli ultimi anni - di nuovo in carreggiata. Porta con sé i suoi tre figli (Carla Díaz, Martina Cariddi e Manu Rios): tre adolescenti troppo abituati a fare sempre a modo loro e ad avere quello che vogliono quando lo vogliono ad ogni costo, un dettaglio che metterà a repentaglio l'unità e la forte amicizia che lega i vecchi studenti di Las Encinas.

Ancora una volta, inizia una battaglia tra il vecchio (gli studenti di lungo corso) e il nuovo mondo (la nuova direzione ei nuovi compagni di classe, tra cui Pol Granch). Sarà uno scontro tra fazioni che metterà più che mai alla prova i valori dell'amicizia, dell'amore, della lealtà, della scoperta della propria sessualità, del potere invincibile dei privilegiati e della cultura del silenzio. Uno confronto che finirà per esplodere e provocare una tragedia, una vittima e un carnefice la cui identità deve essere svelata.

Chi tornerà e chi no nella quarta stagione di Elite

Come sappiamo, nella terza stagione di Elite la scuola era finita per diversi personaggi e tutte le questioni rimaste in sospeso nella seconda stagione erano arrivate a conclusione. Hanno lasciato la serie alla fine della terza stagione Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lucrecia), Mina El Hammani (Nadia), Jorge López (Valerio) e Álvaro Rico (Polo). In compenso, torneranno i personaggi di Samuel (Itzán Escamilla), in una foto in competizione con la nuova arrivata Ari (Carla Díaz) , Guzmán (Miguel Bernardeau) e Rebeka (Claudia Salas) che erano stati sospesi poco prima della fine dell'anno scolastico e destinati, quindi, a ripeterlo insieme a Ander (Arón Piper) e (a sorpresa) Omar (Omar Ayuso), che intanto nel finale della terza stagione aveva iniziato a frequentare la scuola (la relazione degli Omander sarà disturbata da un terzo incomodo? Così sembrerebbe dalla clip rilasciata ieri da Netflix, che trovate in fondo all'articolo). Rivedremo, inoltre, Cayetana (Georgina Amorós) che nell'ultima scena della scorsa stagione avevamo visto nei corridoi della scuola con la divisa da addetta alle pulizie e che qui ritroviamo, in una foto, molto vicina al personaggio interpretato da Pol Granch.

Intanto, vi ricordiamo che Elite è stata già rinnovata per una quinta stagione che è già in produzione in Spagna con Valentina Zenere (Le ragazze del centralino) e André Lamoglia (Juacas) che si sono uniti al cast. Per tutte le informazioni e altri dettagli, vi rimandiamo al nostro approfondimento con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su Elite 4.