Elite rinnovata per una quinta stagione prima del debutto della quarta!

Il teen drama spagnolo di Netflix ha ottenuto l'okay per un quinto ciclo di episodi: Valentina Zenere e André Lamoglia si uniscono al cast.

Netflix prolunga il soggiorno tra i corridoi di Las Encinas ancora per un po'. Il servizio di video in streaming ha fatto sapere di aver rinnovato ufficialmente Elite per una quinta stagione, ancora prima del debutto della quarta attesa entro la fine di quest'anno. La notizia è stata ufficializzata con un video che vede protagoniste due attrici della serie, l'interprete di Rebeka Claudia Salas e la new entry Martina Cariddi.

Elite 5 ci sarà: Le novità della quinta stagione

Naturalmente non sappiamo ancora nulla sulla trama della quinta stagione di Elite, soprattutto perché siamo ancora in attesa della quarta che darà il benvenuto a nuovi personaggi interpretati da Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch e Diego Martín. I sei si uniranno ad alcuni dei protagonisti già noti dopo l'addio di Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lucrecia), Mina El Hammani (Nadia), Jorge López (Valerio) e Álvaro Rico (Polo) che hanno lasciato la serie alla fine della terza stagione. Netflix ha fatto sapere che la quinta stagione è già in produzione in Spagna (le riprese della quarta erano terminate a dicembre scorso) e che altri due nuovi attori si uniranno al cast: l'attrice argentina Valentina Zenere (Soy Luna) e l'attore brasiliano André Lamoglia (Juacas).

Creata da Carlos Montero e Darío Madrona, Elite ha debuttato su Netflix nel 2018 ed è diventata velocemente una delle serie teen più viste e apprezzate sul servizio. La prima stagione aveva attirato 20 milioni di account mentre la terza, uscita ormai circa un anno fa, era stata tra i contenuti più visti in binge watching sulla piattaforma. Ora non ci resta che sapere quando uscirà la quarta, attesissima, stagione. Per tutte le informazioni e altri dettagli, vi rimandiamo al nostro approfondimento con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su Elite 4.