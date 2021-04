Elite 4: Ecco quando esce la quarta stagione! Il video annuncio di Netflix

News Serie TV

Svelata finalmente la data di uscita del quarto capitolo del seguitissimo teen drama spagnolo: ecco tutte le anticipazioni.

La quarta stagione del teen drama spagnolo Elite ha finalmente una data! Il nuovo capitolo di una delle serie Netflix più attese e apprezzate soprattutto dagli spettatori più giovani arriverà il prossimo 18 giugno, come rivela un video condiviso dal servizio streaming sui propri profili social. L'attesa per le nuove storie dei ragazzi di Las Encinas è stata lunga, considerato che la terza stagione era arrivata in streaming a marzo 2020, ma ora possiamo far partire ufficialmente il conto alla rovescia per i prossimi episodi.

Elite 4: La trama e le anticipazioni della quarta stagione

Come sappiamo, nella terza stagione di Elite la scuola era finita per diversi personaggi e tutte le questioni rimaste in sospeso nella seconda stagione erano arrivate a conclusione. Il percorso di alcuni dei protagonisti si è concluso, motivo per cui nei prossimi episodi non rivedremo amati interpreti come Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lucrecia), Mina El Hammani (Nadia), Jorge López (Valerio) e Álvaro Rico (Polo) in questa imminente quarta stagione. In compenso, torneranno i personaggi di Samuel (Itzán Escamilla), Guzmán (Miguel Bernardeau) e Rebeka (Claudia Salas) che erano stati sospesi poco prima della fine dell'anno scolastico e destinati, quindi, a ripeterlo insieme a Ander (Arón Piper) e (a sorpresa) Omar (Omar Ayuso), che intanto nel finale della terza stagione aveva iniziato a frequentare la scuola. Rivedremo, inoltre, Cayetana (Georgina Amorós) che nell'ultima scena della scorsa stagione avevamo visto nei corridoi della scuola con la divisa da addetta alle pulizie.

Elite 4: I nuovi personaggi

Come era immaginabile, la quarta stagione di Elite sarà il benvenuto a nuovi personaggi che cercheranno di colmare il vuoto lasciato dagli ex protagonisti che hanno detto addio alla serie. Si tratta di Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch e Diego Martín. Non sappiamo quasi nulla sui personaggi che interpreteranno ma, a giudicare dalle foto trapelate dal set, molti di loro vestiranno i panni di nuovi studenti di Las Encinas, l'esclusivo liceo privato al centro della storia. Dalla clip condivisa da Netflix, tuttavia, si intuisce che un nuovo triangolo sta per infiammare i corridoi di Las Encinas: quello tra Ander, Omar e la new entry interpretata da Manu Rios. Allo stesso modo, si vede il personaggio di Carla Díaz pericolosamente vicino a Samuel e Guzmán.

E mentre attendiamo trepidanti la quarta stagione, vi ricordiamo che Elite è stata già rinnovata per una quinta stagione che è già in produzione in Spagna. Per tutte le informazioni e altri dettagli, vi rimandiamo al nostro approfondimento con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su Elite 4.