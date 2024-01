Echo: Su Disney+ la serie che vuole rilanciare il MCU con una storia che può piacere a tutti

News Serie TV

Debutta oggi, con tutti e 5 gli episodi subito disponibili, la nuova serie Echo che segue l'antieroina Maya Lopez e celebra anche la cultura dei nativi americani Choctaw: ecco perché si presenta come una novità nel panorama Marvel.

I Marvel Studios avevano proprio bisogno di un personaggio carismatico come Maya Lopez per risollevare gli animi dei fan, ultimamente un po' annoiati, delusi, confusi o tutte queste cose insieme. Ed ecco che, al momento giusto, arriva Echo ad aprire nuove strade, a suggerire la direzione che, forse, potrebbe rivelarsi quella giusta. La serie incentrata sull'antieroina Maya Lopez interpretata da Alaqua Cox, già conosciuta nella serie Hawkeye, è disponibile da oggi in streaming su Disney+ e si presenta come qualcosa di nuovo nel mare magnum dell'offerta targata Marvel per tanti motivi.

Echo: Perché la nuova serie Marvel è un prodotto nuovo

Per prima cosa Echo è una storia relativamente semplice e lineare: nessun multiverso da conoscere, nessuna scena post-credit importantissima che bisogna tenere a mente prima della visione. Persino aver visto Hawkeye non è indispensabile, visto che nel primo episodio vengono riassunte tutte le vicende che hanno visto come protagonista Maya nella serie con Jeremy Renner. Si tratta, infatti, di una origin story autoconclusiva che punta i riflettori su Maya Lopez e sul mondo che si è lasciata alle spalle da piccola in Oklahoma. Precisamente, Maya è originaria della Nazione Choctaw e qui fa ritorno dopo aver affrontato apertamente il boss Wilson Fisk alias Kingpin (Vincent D'Onofrio) in seguito al tradimento di quest'ultimo.

Marvel Spotlight: Cosa significa?

Questo perché Echo è la prima serie serie Marvel ad uscire sotto la nuova etichetta Marvel Spotlight. Cosa significa? Per godersi la visione, non sarà necessario essere super esperti del mondo Marvel. Si tratta di una sottocategoria che ingloberà diversi prodotti indipendenti rispetto ad altri film e serie Marvel e rivolti essenzialmente anche a chi non ha visto o non vuole vedere le altre produzioni. Marvel Spotlight è ispirata alla storia editoriale dei Marvel Comics, iniziata più di 85 anni fa: Spotlight era un'antologia di fumetti pubblicata per la prima volta nel 1971, in cui hanno fatto il loro esordio personaggi Marvel amatissimi come Ghost Rider e Spider-Woman. Durante la conferenza stampa di presentazione della serie, è stato lo stesso Brad Winderbaum (produttore esecutivo e capo dei contenuti televisivi e dell'animazione in streaming dei Marvel Studios) a far capire che questa strategia è quella che gli Studios intendono percorrere per un po'. "Per me il futuro della Marvel è riuscire a raccontare storie inaspettate, al limite rispetto a quanto abbiamo visto in passato. E autonome, concentrate su personaggi con una personalità unica. Echo per questo segna un nuovo inizio", ha detto.

La trama di Echo e le diverse sfaccettature di Maya Lopez

Ma perché Maya Lopez è così speciale, tanto da meritarsi una serie tutta sua? Questa supereroina è sorda, nativa americana, con un arto amputato e per giunta è capace di adottare lo stile di combattimento dei nemici, abilità che le ha fatto guadagnare - appunto - il nome di Echo (Alqua Cox, peraltro, ha voluto eseguire personalmente i suoi stunt incorporando la protesi alla gamba nel suo stile di combattimento). Ha un passato pieno di traumi, a causa della morte dei genitori ma non solo. Dopo l'incontro/scontro con Fisk, è determinata a cercare vendetta, prendere il suo posto e diventare una regina. Ma per conoscere il suo futuro deve prima esplorare il suo passato e quello dei suoi antenati. Questo dettaglio ha dato modo alle registe Sydney Freeland e Catriona McKenzie di raccontare in maniera accurata la cultura dei nativi americani Choctaw potendo contare su consulenti esperti e ricevendo la totale benedizione da parte della comunità. Per Maya sarà importantissimo riconnettersi con le sue origini e, soprattutto, ritrovare sua cugina Bonnie (Devery Jacobs, Reservation Dogs) che per lei da piccola era come una sorella. E non sarà facile vista la durezza d'animo che la contraddistingue, la violenza a cui non ha paura di ricorrere e la rabbia che sfoga facendo lunghe corse con la sua motocicletta.

Il cast e l'evoluzione dei personaggi

In questa serie torna, dopo Hawkeye e prima di Daredevil: Born Again, anche il Kingpin di Vincent D'Onofrio che un tempo veniva chiamato "zio" da Maya. È interessante scoprire, nei flashback, il suo rapporto con Maya bambina e capire in che modo è diventato il suo mentore. Echo, però, ci dà l'opportunità di scoprire anche il raggio di influenza di questo personaggio che non si ferma entro i confini di New York City. Infatti proprio con lui e i suoi loschi affari ha a che fare anche Henry 'Black Crow' Lopez, lo zio di Maya interpretato da Chaske Spencer (Wild Indian, The English). Completano il cast Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon) nei panni della nonna di Maya, Zahn McClarnon (Reservation Dogs) nel ruolo del padre di Maya, Cody Lightning (Hey, Viktor!) nel ruolo del cugino di Maya dall'indole buona, Biscuits, e Graham Greene (1883) nei panni del boario proprietario del banco dei pegni della cittadina, diventato una sorta di nonno per Maya. Non è un mistero, inoltre, che nella serie rivediamo Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock/Daredevil. Dopo la parentesi "romantica" di She-Hulk, qui torna il Daredevil che conosciamo, quello più vicino alla serie Netflix. I fan della prima ora possono tirare un sospiro di sollievo.

Ma Echo si presenta davvero come una storia adatta al grande pubblico e non solo ai fan storici, pur portando sullo schermo diverse minoranze. Se questa caratteristica si dimostrerà un'arma a doppio taglio lo capiremo solo con il tempo. Intanto già il fatto che per la prima volta Marvel abbia deciso di pubblicare tutti gli episodi in una sola soluzione è abbastanza rivoluzionario e indica un ritorno al passato (ricordando proprio Daredevil e le "vecchie" serie Marvel un tempo disponibili su Netflix?). Buon binge watching!