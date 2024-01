Echo sarà "cruciale" per il futuro di Wilson Fisk nell'MCU

News Serie TV

Il produttore Brad Winderbaum ha definito Echo un passaggio "cruciale" nella storia di Wilson Fisk/Kingpin, perché aiuterà a impostare il futuro del villain interpretato da Vincent D'Onofrio nell'MCU.

In uscita il 10 gennaio su Disney+, Echo riporta Maya Lopez nel Marvel Cinematic Universe con una storia fondamentalmente autonoma lunga 5 episodi. Nata come spin-off di Hawkeye, la Serie TV ideata da Marion Dayre si basa sull'omonimo personaggio dei fumetti interpretato sullo schermo da Alaqua Cox. La storia si svolge dopo quanto accaduto in Hawkeye e segue con occhio ravvicinato una Maya Lopez nuovamente in azione. Ma, a detta del produttore Brad Winderbaum, Echo sarà importante anche per il futuro di Wilson Fisk, noto anche come Kingpin. Tramite questa serie tv, il villain di Daredevil potrà tracciare il suo futuro nell'MCU. Il personaggio, del resto, è stato già introdotto in Hawkeye esattamente come è accaduto per Maya Lopez, ma riapparirà anche nei futuri progetti del franchise.

Echo: In che modo la Serie TV traccia il futuro di Wilson Fisk nell'MCU

Introdotto per la prima volta in Daredevil, serie tv distribuita da Netflix e ora disponibile su Disney+, il Wilson Fisk con le fattezze di Vincent D'Onofrio è riapparso in Hawkeye riprendendo il suo ruolo di criminale, ma grazie a Echo potrà mostrare un nuovo lato della sua persona, inclusa la dinamica con Maya e le conseguenze dell'infortunio quasi mortale causato da quest'ultima. Un personaggio che vedremo anche in Daredevil: Born Again, in uscita prossimamente, ma che guadagna nuovi spunti proprio in Echo. Intervistato da Screen Rant, Winderbaum ha spiegato che Echo è di fondamentale importanza per il futuro di Fisk, descrivendola come "cruciale" per il suo percorso nell'MCU. Il giornalista ha chiesto al produttore se Fisk sia da intendere come una sorta di Thanos in questo angolo di universo e la risposta sembra andare esattamente in quella direzione.

Oh cavolo, hai centrato il punto. Non posso dire troppo. Solo che, come capitolo nella vita di Wilson Fisk, questo è cruciale e pone le basi in modi straordinari per ciò che verrà dopo.

Thanos è stato il villain che ha definito la Fase 4 dell'MCU dando una forte spinta alla trama della Infinity Saga. Al suo posto al momento è stato introdotto il personaggio di Kang il Conquistatore ma, dopo l'allontanamento di Jonathan Majors, non è chiaro il destino del personaggio, ragione per cui tutto è lecito, anche un villain che non è poi così nuovo al pubblico Marvel come Kingpin.