Ecco come Daredevil: Born Again si collegherà alla serie precedente

Il cast della nuova serie Marvel di Disney+ conferma diversi punti di contatto con l'adattamento di Netflix.

Disney+ non ci tiene particolarmente che la sua prossima serie Marvel Daredevil: Born Again venga definita il revival dell'adattamento con protagonista il Diavolo Rosso di Hell's Kitchen proposto da Netflix per tre stagioni. Questo nonostante il cast sarà pressoché lo stesso di Daredevil, con Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal, Deborah Ann Woll e Elden Henson di nuovo nei panni di Matt Murdock/Daredevil, Wilson Fisk/Kingpin, Frank Castle/The Punisher, Karen Page e Foggy Nelson, tra gli altri. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova produzione e come si collegherà alla precedente? Alla domanda hanno risposto gli stessi interpreti in un'intervista con Entertainment Weekly.

Come Daredevil: Born Again si collegherà con la serie di Netflix

"Il primo giorno sul set con Deborah e Elden è stato davvero speciale perché la scena che era stata scritta era una scena in cui ricordavamo i vecchi tempi e tutte le altre cose che avevamo fatto", ha detto Cox. "Ed è successo che l'abbiamo girata molto presto, dopo che non ci vedevamo da anni. Voglio dire, forse non anni, ma di certo noi tre non eravamo insieme da molto tempo. Perciò non c'è stato davvero bisogno di recitare. La conversazione che stavamo avendo nella green room era la stessa che stavamo avendo nella scena, più o meno". D'Onofrio ha aggiunto che, quando "ho visto una clip di loro tre che camminavano insieme per strada parlando", "non riuscivo a capire se fosse tratta effettivamente da una scena della serie o se fossero solo loro che camminavano vesto il set".

Cox ha rivelato che, oltre al cast, sui set di Born Again sono stati riportati anche oggetti di scena della precedente Daredevil. "Deborah e io abbiamo fatto una scena in cui trovavamo una vecchia scatola - posso dirlo? Penso di poterlo dire. Abbiamo avuto una scena in cui guardavamo dentro una scatola e trovavamo roba del passato. Roba del vecchio [show]". Woll ha aggiunto che ci sono stati "sicuramente un sacco di momenti in cui non è stato necessario recitare. È stato davvero nostalgico".

Secondo D'Onofrio, il fatto che tutti e cinque questi attori siano "nella stessa stanza nello stesso momento" per la nuova serie di Disney+ è un collegamento sufficiente con la serie di Netflix, ma ha tenuto ad aggiungere: "Ci sono linee narrative che risalgono alla serie originale. Da dove vengono i nostri personaggi, dove ci troviamo e dove stiamo andando; alcuni di quei fili riportano indietro". Per Cox, avere "una storia condivisa" tra le due serie è piacevole, perché "dà una tale consistenza. Ma, allo stesso tempo, può essere avverso, perché... ti ci leghi. Ho avuto la sensazione che gli sceneggiatori e [lo showrunner] Dario [Scardapane] abbiano fatto un lavoro davvero straordinario nel trovare un modo per farci avere la nostra storia, per avere le nostre connessioni, ma senza soffermarsi così tanto da esserne legati tutto il tempo".