E poi il silenzio. Il disastro di Rigopiano: Su Sky e in streaming su NOW tutti gli episodi della docuserie con Pablo Trincia

Sono disponibili su Sky e in streaming solo su NOW tutti i 5 episodi della docuserie che, dopo l'omonimo podcast, racconta la tragedia dell'Hotel Rigopiano: Pablo Trincia, autore con Paolo Negro e Debora Campanella, l'ha presentata a Pescara insieme ad alcuni sopravvissuti e parenti delle vittime.

Una storia di famiglie spezzate, di legami interrotti, di sogni infranti. Semplicemente una storia di persone che dovevano avere voce. È così che Pablo Trincia ha presentato presso il Teatro Massimo di Pescara E poi il silenzio. Il disastro di Rigopiano, la docuserie Sky Original che, dopo il podcast di grande successo, ripercorre la tragedia della valanga che il 18 gennaio 2017 travolse l'Hotel Rigopiano. Tutti e 5 gli episodi, che raccontano la vicenda con video inediti, testimonianze dirette dei sopravvissuti, dei parenti delle vittime e dei soccorritori, sono disponibili su Sky e in streaming su NOW. Si tratta di una scrupolosa inchiesta giornalistica volta a individuare eventuali responsabilità di chi avrebbe dovuto occuparsi della sicurezza di quei luoghi alle pendici del Gran Sasso, ma soprattutto di un racconto profondamente umano che può contare sullo stile asciutto e, allo stesso tempo, emotivo diventato il marchio di fabbrica di Pablo Trincia. Il giornalista, ideatore del progetto con Paolo Negro e Debora Campanella, ci trasporta in una storia che, 8 anni dopo, lascia ancora interrogativi, ma dà anche voce e volto a quelle vite interrotte. Le vite di chi non c'è più, ma anche di chi è rimasto.

Una docuserie per raccontare il disastro di Rigopiano

La docuserie racconta la tragedia dell’hotel Rigopiano, colpito da una valanga che nel pomeriggio del 18 gennaio 2017 l'ha quasi completamente distrutto. Al suo interno, oltre allo staff, c'erano gli ospiti che la sera prima avevano raggiunto la struttura tra mille difficoltà, per poi ritrovarsi in una vera e propria trappola a causa di una forte nevicata. Il bilancio è di ventinove vittime e undici sopravvissuti. Sono passati quasi otto anni e un'udienza è fissata per il 27 novembre davanti ai giudici della Corte di Cassazione, per discutere del ricorso sulla sentenza di secondo grado che ha portato a 22 assoluzioni e 8 condanne. La docuserie solleva una domanda fondamentale: questo disastro è stato davvero solo un tragico evento naturale, o ci sono responsabilità che non sono ancora state chiarite?

I fatti vengono raccontati utilizzando moltissimi materiali audiovisivi, come le incredibili immagini delle operazioni di soccorso fornite dai Vigili del Fuoco, dal Soccorso Alpino, dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera, unite a video personali, preziosissimi, messi a disposizione dai familiari delle vittime e dei superstiti. Grazie a quelle immagini ci vengono restituiti il contesto in cui si svolsero le operazioni di salvataggio, ma anche quegli ultimi momenti di normalità poco prima che la valanga travolgesse la struttura.



Perché proprio Rigopiano? La parola a Pablo Trincia

Pablo Trincia ha spiegato di aver deciso di occuparsi del caso spinto dalle tante richieste del pubblico che aveva apprezzato i suoi precedenti lavori, in primis il podcast Il Dito di Dio incentrato sul naufragio della Costa Concordia. "Mi chiedevano di raccontare questa storia che avevano sentito solo in modo frammentario. Allora mi sono detto 'cerchiamo di capire perché questa storia è così richiesta", ha spiegato Trincia che ha voluto trattare la vicenda soprattutto dal punto di vista umano e ha definito la docuserie "un lavoro molto onesto".

Ma in che modo è riuscito a evitare il pericolo della morbosità che, quando si trattano storie come questa, è sempre dietro l'angolo? "Bisogna semplicemente ricordarsi che all'interno di un racconto lo stato d'animo delle persone va sempre raccontato. Quindi anche i sentimenti di rabbia, dolore, paura vanno sempre raccontati. Per noi è importante che le persone sentano con il corpo che cosa è successo. Cerchiamo di attivare quei sensori che tutti noi abbiamo", ha dichiarato il giornalista. Lui stesso, in prima persona, ha empatizzato con la sofferenza dagli intervistati. "È stata dura anche per me. Emotivamente è molto faticoso, ma è l'unico modo che hai per trasmettere una storia. Devi farti attraversare da quel dolore", ha ammesso. E sul futuro del sito dove si trovano i resti dell'hotel Trincia ha detto: "Credo che debba restare così com'è e che debba essere visitabile, diventare un memoriale. È importante perché altrimenti ce ne dimenticheremo".

Le testimonianze di chi è rimasto

Fondamentali, per creare una docuserie che fosse in egual mondo coinvolgente e rispettosa, sono state le testimonianze dei diversi intervistati che si sono fidati di Pablo Trincia e Debora Campanella aprendo loro le porte delle loro case e dei loro ricordi. "È stato bello porter raccontare una cosa così privata e personale e solo grazie a loro ce l'ho fatta. è stato anche terapeutico come approccio. Tutti noi teniamo delle cose dentro che non puoi tirare fuori, ma arriva un momento in cui è necessario farlo", ha detto ai giornalisti Marco Foresta, figlio delle vittime Bianca Iudicone e Tobia Foresta. Per Rossella Del Rosso, sorella del direttore dell'hotel Roberto Del Rosso: "Restituire un'anima è stato per me raccontare una storia che andava fino alla mia infanzia. Raccontare la scelta di mio fratello che aveva visto in quel luogo una possibilità di rilancio per l'intera zona". Giampaolo Matrone, l'ultimo sopravvissuto estratto dalle macerie, infine ha voluto sottolineare la differenza di approccio al racconto che hanno avuto gli autori di E poi il silenzio. Il disastro di Rigopiano. "Con Pablo e Debora ci siamo sentiti a casa. Il loro lavoro è stato puntiglioso, attento. Invece negli anni spesso ci siamo sentiti usati. Come ho raccontato a loro la mia storia non l'ho raccontata a nessuno", ha detto Matrone.

E poi il silenzio. Il disastro di Rigopiano è una docuserie Sky Original in 5 episodi prodotta da Sky Italia e Sky TG24, in collaborazione con Chora Media, e ideata da Paolo Negro, che ne cura anche la regia, Pablo Trincia e Debora Campanella. Tutti gli episodi sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW.



