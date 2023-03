È morto Robert Blake, star del poliziesco degli anni '70 Baretta

News Serie TV

L'attore 89enne aveva visto la sua carriera rovinata dall'accusa di omicidio della moglie Bonnie Lee Bakley.

L'attore Robert Blake, conosciuto per aver interpretato Tony Baretta nel poliziesco degli anni '70 Baretta, è morto ieri all'età di 89 anni a causa delle complicazioni di una malattia cardiaca. Dalla fine degli anni '90 non era più in attività, in seguito all'accusa di aver assassinato la seconda moglie Bonnie Lee Bakley. Il processo, che ha animato le cronache giudiziarie di Hollywood per anni, si era concluso con la sua assoluzione.

La carriera di Robert Blake: Gli inizi, il successo e il tonfo

Di origini italiane, Blake iniziò a recitare da piccolissimo, motivo per il quale viene ricordato come un attore la cui carriera rimane tra le più lunghe della storia di Hollywood. Aveva appena 5 anni quando fu scelto per il ruolo di Mickey in diversi cortometraggi di MGM. Apparve anche in un film di Stanlio e Ollio e nel 1948 divise la scena con Humphrey Bogart nel classico del cinema Il tesoro della Sierra Madre. Da adulto, recitò da protagonista, nei panni dell'assassino Perry Smith, nel film candidato a quattro Oscar A sangue freddo, tratto dal romanzo omonimo di Truman Capote. Il ruolo della carriera, Tony Baretta, un detective della polizia dall'aspetto trasandato e distante dai prototipi televisivi e cinematografici dell'epoca, arrivò nel 1975. Baretta restò in onda su ABC per quattro stagioni e consentì a Blake di conquistare sia l'Emmy sia il Golden Globe come miglior attore in un drama.

Dopo alcuni altri ruoli televisivi e cinematografici, inclusi quelli in Uomini e topi, All'ultimo sangue, Cuore di campione e l'apprezzato Strade perdute, la carriera di Blake si fermò bruscamente quando, nel 2001, il corpo senza vita della moglie Bonnie Lee Bakley fu trovato nella di lui auto fuori da un ristorante di Los Angeles. Un anno dopo, l'attore fu arrestato e accusato dell'omicidio della donna, ma dopo un processo particolarmente eclatante, fu dichiarato non colpevole, né di omicidio né di istigazione all'omicidio. Tra le altre cose, il processo portò sulla pubblica piazza alcuni sorprendenti retroscena del passato della coppia, primo fra tutti il fatto che Bakley aveva spostato Blake perché rimasta incinta mentre aveva una frequentazione anche con Christian Brando, figlio di Marlon Brando.