È morto Richard Belzer, celebre volto delle serie tv Law & Order: Unità Speciale e Homicide

L'attore si è spento nella sua casa in Francia all'età di 78 anni. Il ricordo dei colleghi di Law & Order.

Un altro grande della tv ci ha lasciato. Richard Belzer, attore conosciuto e apprezzato per il ruolo del cinico ma risoluto detective John Munch nelle serie Homicide e Law & Order: Unità Speciale, è morto ieri all'età di 78 anni nella sua casa a Bozouls, nel sud-ovest della Francia. Lo ha confermato lo scrittore Bill Scheft, un amico di lunga data dell'attore, il quale ha rivelato a The Hollywood Reporter: "Aveva molti problemi di salute e le sue ultime parole sono state: 'Va******lo, figlio di pu***na'".

La carriera di Richard Belzer

Belzer iniziò la sua carriera negli anni '70, come comico per il Saturday Night Live, facendosi conoscere e apprezzare con poche apparizioni. Nel 1974 debuttò al cinema con l'esilarante The Groove Tube, ma il segno lo lasciò alcuni anni dopo con le sue apparizioni nei film Saranno famosi e Papà, sei una frana. A quel punto aveva le porte del cinema e della tv aperte. Nel 1983 recitò in Scarface, mentre sul piccolo schermo lavorò con piccoli ruoli in Moonlighting, Miami Vice, il primo Flash e Lois & Clark: Le nuove avventure di Superman.

Il ruolo della carriera, il primo regolare in una serie tv, arrivò nel 1993, quando NBC lo scelse per ritrarre il detective di Baltimora che crede fortemente nelle teorie del complotto John Munch nel procedurale di Paul Attanasio Homicide, ruolo che riprese in Law & Order: Unità Speciale, diventando così un detective della polizia di New York, in seguito alla cancellazione di Homicide. Basato su un detective realmente esistito, Jay Landsman, figura centrale del libro di David Simon Homicide: A Year on the Killing Streets, John Munch apparve anche in diversi episodi di Law & Order e brevemente nell'altro spin-off Law & Order: Il verdetto, tornano per l'ultima volta in SVU dopo l'addio nella quindicesima stagione nel 2016, in un episodio della diciassettesima. Combinando tutte queste serie, Belzer aveva indossato i panni di Munch per quasi 25 anni.

Il ricordo dei colleghi

"Il detective John Munch è uno dei personaggi icona della tv", ha detto il creatore di Law & Order Dick Wolf in una nota pubblicata da Variety. "Ho lavorato per la prima volta con Richard in occasione del crossover tra Law & Order e Homicide e ho amato così tanto il personaggio da aver detto a Tom [Fontana] di volerlo rendere uno dei personaggi principali di SVU. Il resto è storia". L'ex co-star Mariska Hargitay, interprete nella serie della detective Olivia Benson, ha scritto su Instagram: "Addio mio caro, caro amico. Mi mancherai, come mi mancheranno la tua luce unica e la tua visione singolare di questo strano mondo. Mi sento benedetta ad averti conosciuto e ho adorato te e lavorare con te, fianco a fianco, per così tanti anni. Gli angeli sono molto fortunati ad averti. Posso già sentirli ridere. Ti amo così tanto, ora e per sempre".

Il collega Christopher Meloni, in passato in Law & Order: Unità Speciale e ora il protagonista dello spin-off Law & Order: Organized Crime sempre nei panni di Elliot Stabler, ha scritto invece su Twitter "Arrivederci, mon ami. Ti voglio bene", condividendo una foto in cui dà a Belzer un bacio sulla guancia. Infine il comunicato di NBC e Universal Television: "Chiunque abbia mai avuto il piacere di guardare Richard Belzer interpretare il detective John Munch - sia in Homicide che in Law & Order: Unità Speciale - per oltre quattro decenni non dimenticherà mai quanto abbia abitato quell'amato personaggio per renderlo suo. La sua professionalità, i talenti e la dedizione al mestiere lo hanno reso un pilastro del settore, ma sono stati il suo umorismo, la sua compassione e il suo cuore amorevole a renderlo una famiglia. Le nostre condoglianze ai suoi cari mentre ci uniamo a loro nel piangere la sua perdita, ma anche nel celebrare la sua memoria".