È morto Bob Newhart: La leggenda della commedia aveva 94 anni

Il pubblico delle serie tv lo ricorda con affetto per i suoi ruoli in The Bob Newhart Show e Bravo Dick, e come il Professor Proton di The Big Bang Theory, per il quale aveva vinto l'Emmy.

La tv piange uno dei suoi artisti più talentosi e amati. L'attore e comico Bob Newhart, tra gli anni '70 e '80 volto delle sitcom di successo The Bob Newhart Show e Bravo Dick, è morto giovedì mattina nella sua casa di Los Angeles dopo che le sue condizioni di salute si sono aggravate nell'ultimo periodo. Aveva 94 anni.

Bob Newhart è morto: La carriera dell'attore e comico

Newhart, che all'inizio della sua carriera aveva guadagnato fama come cabarettista, ricevendo anche importanti riconoscimenti, si era avvicinato alla tv nei primi anni '60, affermandosi poi con il ruolo dello psicologo di Chicago Robert 'Bob' Hartley nella sitcom di CBS The Bob Newhart Show. In onda per sei stagioni dal 1972 al 1978, la serie raccontava le vicende professionali di Bob, la sua vita a casa con la moglie sarcastica Emily e il suo rapporto con il vicino inetto Howard. Nel 1982 era tornato a CBS per interpretare il locandiere del Vermont Dick Loudon in Bravo Dick (Newhart nella versione originale). Anche questa fu un successo, tale da rimanere in tv per otto stagioni fino al 1990, quando l'ultimo episodio vide Newhart riprendere il ruolo di un Bob Hartley che, svegliatosi a letto accanto alla moglie Emily, rivelò che l'intera serie era stata un sogno del suo personaggio in The Bob Newhart Show.

Negli anni successivi, Newhart era apparso in decine di show, prevalentemente con ruoli da guest star. Tra i più celebri, era stato un paziente depresso in E.R., il bibliotecario Judson nella serie di film tv The Librarian e un idolo d'infanzia di Sheldon Cooper, il Professor Proton, in The Big Bang Theory. Proprio quest'ultima gli aveva permesso nel 2013 di vincere il suo primo Emmy, come miglior attore ospite in una comedy. L'ambita statuetta era arrivata dopo altre sei candidature, tre delle quali per Bravo Dick. Inoltre, per il ruolo di Professor Proton Newhart era stato candidato altre due volte nel 2014 e 2016. Dopo Bravo Dick, aveva cercato in un paio di occasioni di tornare sugli schermi da protagonista, prima con Bob e poi con George & Leo, ma senza suscitare lo stesso interesse. Inoltre, al cinema aveva lasciato il segno nei film Comma 22, Una scommessa in fumo, In & Out, Una bionda in carriera, Elf - Un elfo di nome Buddy e Come ammazzare il capo... e vivere felici.

Quello del Professor Proton, che aveva ripreso anche nello spin-off prequel Young Sheldon, era stato il suo ultimo ruolo. Nel ricordarlo, il co-ideatore di questa e di The Big Bang Theory Chuck Lorre ha detto: "Per anni ho implorato Bob di apparire in uno dei miei show. Ha sempre detto di no. Ma poi si innamorò di The Big Bang Theory e disse di sì - a due condizioni. Uno: il suo personaggio doveva avere un arco narrativo che si sviluppava su più episodi. E due: voleva vincere un Emmy. Ci siamo riusciti con entrambe. Ho lavorato con una leggenda della commedia. Un maestro del mestiere e un uomo cortese e gentile. Ho potuto anche chiamarlo amico. Quanto sono stato fortunato?".