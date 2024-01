È morto a soli 42 anni Adan Canto, star di The Cleaning Lady e Designated Survivor

News Serie TV

L'attore messicano era conosciuto anche per i suoi ruoli in The Following e X-Men - Giorni di un futuro passato.

Un male implacabile si è portato via, a soli 42 anni, l'attore messicano Adan Canto, volto affascinante di numerose serie americane molto apprezzate, dalla più recente The Cleaning Lady a Designated Survivor e The Following.

Ad annunciare la triste notizia è stata la sua pubblicista, Jennifer Allen, attraverso il seguente comunicato: "L'attore Adan Canto è morto l'8 gennaio scorso, di cancro appendicolare. Adan aveva una profondità di spirito che pochi conoscevano veramente. Coloro che l'hanno intravista ne sono stati cambiati per sempre. Lascia la moglie, migliore amica e partner creativa Stephanie Ann Canto, nonché le sue più grandi opere d'arte, Roman Alder, di tre anni e mezzo, e Eve Josephine, di un anno e mezzo. Mancherà moltissimo a così tanti".

La carriera di Adan Canto

Adan Canto iniziò a recitare nel 2009, affermandosi definitivamente quattro anni più tardi, quando la rete americana FOX lo scelse per il ruolo di Paul Torres, uno dei seguaci del serial killer Joe Carroll, nel crime drama di successo The Following. Benché l'esperienza non durò a lungo (per esigenze narrative lasciò il cast dopo la prima stagione), questa gli aprì le porte di Hollywood, con ruoli sempre più di primo piano in tv e al cinema. Dopo aver interpretato il mutante Roberto Da Costa/Sunspot in X-Men - Giorni di un futuro passato, ABC lo volle tra i protagonisti della comedy Mixology, nei panni del barista Dominic. Purtroppo, la serie fu cancellata dopo pochi episodi, come fu molto breve anche l'esperienza di Blood & Oil.

Ma la collaborazione tra Canto e ABC non si fermò. Nel 2016, la rete gli affidò il ruolo del Vicepresidente degli Stati Uniti d'America Aaron Shore nel thriller politico Designated Survivor, accanto al veterano dello schermo Kiefer Sutherland. Fu il suo secondo show di successo, con il quale restò in tv per tre stagioni, l'ultima delle quali proposta da Netflix. Prima di tornare alla FOX, il servizio streaming lo aveva voluto in un episodio del crime drama Narcos, nei panni del politico realmente esistito Rodrigo Lara Bonilla. Nelle ultime due stagioni, Canto era stato uno dei protagonisti del crime drama The Cleaning Lady. Il suo personaggio, Arman Morales, era un gangster associato a una potente famiglia criminale armena che opera a Las Vegas. Un criminale che accetta di proteggere la protagonista Thony (Élodie Yung) e di aiutare suo figlio, malato, in cambio dei suoi servizi come "donna delle pulizie". Secondo Deadline, la diagnosi non aveva permesso all'attore di tornare sul set di The Cleaning Lady per le riprese della terza stagione iniziate lo scorso dicembre, sebbene ci si aspettasse un so ritorno più avanti. Ora la produzione non potrà fare altro che rendergli omaggio nella première del 5 marzo.

Il ricordo dei colleghi

In un comunicato congiunto, FOX e lo studio Warner Bros. Television hanno fatto sapere di avere "il cuore spezzato nell'apprendere della scomparsa di Adan Canto. Un attore meraviglioso e un caro amico, siamo stati onorati di averlo come parte delle famiglie di Warner Bros. Television e FOX Entertainment sin dal suo debutto negli Stati Uniti con The Following più di dieci anni fa. Più recentemente, aveva illuminato lo schermo in The Cleaning Lady con una performance potente che ha messo in evidenza il suo talento artistico, la sua adattabilità, profondità e vulnerabilità. Questa è una perdita incomprensibile e siamo addolorati insieme a sua moglie Stephanie, ai loro figli e ai loro cari. Ci mancherai moltissimo, Adan".

Kiefer Sutherland ha scritto su Instagram: "Ultimamente ho dovuto pubblicare troppi post come questo, ma ho il cuore a pezzi per la perdita di Adan Canto. Era un'anima meravigliosa. Come attore, il suo desiderio di fare bene, di essere eccellente e poi di fare meglio erano davvero impressionanti e ci mancherà moltissimo. Ho il cuore a pezzi anche per sua moglie Steph e i suoi due figli piccoli. Adan, che tu possa riposare in pace". Sean Lew, uno dei colleghi di The Cleaning Lady, ha scritto invece: "Sono senza parole. Non so cosa pensare. Mi sento davvero perso. Adan, sei stato una delle persone più belle con cui abbia mai lavorato. Sono stato onorato di essere il tuo compagno di cast. Non sono mai stato in nessuna delle tue scene, ma ti incontravo sempre durante la pausa pranzo e condividevo una risata con te ogni volta. Continuiamo lo show in onore di te e di tutto ciò che ci hai dato. Non passerà un solo giorno senza riconoscere ciò che hai dato a questo mondo. Grazie di tutto. Ci mancherai tanto".