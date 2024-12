Dune: Prophecy, tutti gli episodi sono su Sky e NOW: Perché la serie prequel è un importante tassello del franchise

News Serie TV

La serie sulle origini delle Bene Gesserit si inserisce in modo organico nell'universo dei film di Denis Villeneuve e lo completa: tutti gli episodi sono in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, dove è già disponibile anche Dune e arriverà prossimamente Dune - Parte Due.

Era una delle serie più attese di questo 2024 ormai agli sgoccioli. E Dune: Prophecy, disponibile con tutti i 6 episodi che la compongono in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, è riuscita a fare tutto quello che ci saremmo aspettati da una serie prequel: arricchire senza appesantire un franchise già di grande successo come quello di Dune, dopo i due colossali film di Denis Villeneuve (a proposito: vi segnaliamo che il primo film è già disponibile nel catalogo di Sky e NOW, mentre il secondo sarà aggiunto prossimamente). La serie che racconta la nascita della Sorellanza che sarà nota come Bene Gesserit, pur essendo ambientata ben 10.000 anni prima della nascita di Paul Atreides (Timothée Chalamet nei film), non solo ha saputo mantenere alto il livello produttivo e narrativo. Ha anche il merito di essersi addentrata nella mitologia dei libri di Frank Herbert portando sullo schermo importanti dettagli che aiutano a capire meglio alcuni temi dei film. Diventa, perciò, una tappa obbligatoria sia per i fan dei libri che per quelli che aspettano Dune: Messiah, il terzo capitolo cinematografico. Vediamo quali sono i particolari su cui è importante soffermarsi.



Dune: Prophecy - Alle origini della rivalità tra Casa Atreides e Casa Harkonnen

Dune: Prophecy adatta sul piccolo schermo il romanzo Sisterhood of Dune, scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson, ed è guidata da Alison Schapker, showrunner e produttrice esecutiva. La storia è ambientata poco più di 10.000 anni prima della nascita di Paul Atreides, ma non si limita a mostrarci l'operato della Sorellanza che diventerà nota come Bene Gesserit. I fatti, infatti, si svolgono anche 120 anni dopo la Guerra delle Macchine che ha messo le une contro le altre le Grandi Case dell'Imperium (guerra nota come Jihad Butleriana). Al centro del racconto ci sono due sorelle, Valya (Emily Watson) e Tula (Olivia Williams) di Casa Harkonnen, che guidano la Sorellanza e, allo stesso tempo, cercano vendetta contro Casa Atreides, responsabile delle disgrazie della loro famiglia. La serie ripercorre quindi le origini della rivalità tra queste due grandi Case mostrando come gli Harkonnen furono ingiustamente banditi dagli Atreides, come Griffin Harkonnen, fratello di Valya e Tula, fu ucciso proprio da un membro della Casa rivale e come una giovane Tula (interpretata da Emma Canning nei flashback) decise di vendicarsi compiendo un atto feroce.

L'importanza di Arrakis e di Desmond Hart

I fatti di Dune: Prophecy si svolgono principalmente sui pianeti Wallach IX, il pianeta dove risiede la Sorellanza, e su Salusa Secundus, il pianeta natale della Casa Imperiale cioè Casa Corrino. C'è anche un'incursione su Lankiveil, il pianeta ghiacciato su cui gli Harkonnen vengono esiliati. Arrakis, il pianeta desertico che è centrale nei film di Villeneuve, viene comunque citato ed è già importante per la famosa Spezia, preziosissima sostanza che consente, tra le altre cose, i viaggi spaziali. Nella serie l'Imperatore Javvico Corrino (Mark Strong) e Casa Corrino sono coinvolti nel mantenimento della produzione di spezie, anche se i nativi Fremen non sono stati ancora soggiogati.

Proprio da Arrakis arriva anche il personaggio più interessante ed enigmatico di Dune: Prophecy, vale a dire Desmond Hart (Travis Fimmel). Desmond è un guerriero esperto che fin da subito dimostra di possedere capacità particolari e di resistere persino agli ordini di Valya. Nel corso degli episodi viene rivelata la sua storia: ha acquisito il suo potere - che gli permette di bruciare dall'interno le persone usando solo la sua mente - dopo essere sopravvissuto all'attacco di un verme delle sabbie, la terrificante creatura che getta il panico su Arrakis. Ma non è tutto: le sue origini rivelano un collegamento sia con Casa Atreides che con Casa Harkonnen e un odio profondo verso la Sorellanza, che è determinato a sconfiggere.

Il rituale dell'Agonia della Sorellanza

Dune: Prophecy ci mostra anche una forma primitiva del cosiddetto rituale dell'Agonia a cui, in Dune - Parte Due, viene sottoposto anche Paul Atreides. Grazie alla serie prequel scopriamo come questo rituale, che permette di connettersi con i propri discendenti defunti dopo aver assunto del veleno provando un grande dolore fisico, si sia evoluto nel tempo. Per la Sorellanza sopravvivere all'Agonia significa essere degni di diventare Reverenda Madre. Per Paul Atreides significa mostrare che è il Prescelto, colui che i Fremen avrebbero chiamato Lisan al-Gaib e la Sorellanza Kwisatz Haderach. In Dune: Prophecy le Sorelle lo impongono alla giovane Lila (Chloe Lea), per fare in modo che si metta in contatto con la sua antenata Madre Raquella (Cathy Tyson), detentrice della profezia secondo cui un "tiranno nato due volte" si solleverà e distruggerà la Sorellanza. Per Paul, l'Agonia è il passo finale per comprendere chi è davvero. La differenza principale tra i due riti sta però nel veleno usato: la Sorellanza antica usa il Veleno di Rossak, scoperto da Raquella durante la Guerra delle Macchine come arma per sopravvivere, le Bene Gesserit fanno uso dell'Acqua della Vita, cioè la bile estratta dal verme delle sabbie. Ciò dimostra come la Sorellanza, negli anni, abbia steso la propria mano anche su Arrakis, prendendo il controllo sulle tradizioni Fremen e contaminandole.

Questi sono solo alcuni dettagli su cui i fan di Dune dovrebbero soffermarsi guardando la serie prequel. Il risultato è un'esperienza complementare alla visione dei film e con una storia che, da un lato, mira a raccontare le origini delle Bene Gesserit e della profezia del Kwisatz Haderach che porterà alla nascita di Paul Atreides; dall'altro vuole esplorare le tensioni politiche tra le diverse Case e costruire un racconto - quello delle sorelle Harkonnen - che si regge in piedi anche da solo e potrebbe conquistare una nuova fetta di pubblico. O almeno traghettarci verso il terzo, si spera epico, capitolo della saga cinematografica.



