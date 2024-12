Dream Productions: Numeri record su Disney+ per la serie spin-off di Inside Out, ci sarà la stagione 2?

News Serie TV

La serie ambientata nel quartier generale dei sogni della piccola Riley ha registrato 5,6 milioni di visualizzazioni a livello globale in solo 5 giorni: miglior debutto di una serie animata su Disney+ dal 2021.

Il fenomeno Inside Out è ufficialmente un successo anche sul piccolo schermo. Disney+ fa sapere che Dream Productions: Dal mondo di Inside Out, la miniserie spin-off degli amatissimi film Pixar, ha debuttato sulla piattaforma con numeri ricord. Il titolo è uscito in streaming lo scorso 11 dicembre e solo il primo episodio ha totalizzato 5,6 milioni di visualizzazioni a livello globale nei primi cinque giorni. Si tratta del miglior debutto di una serie animata su Disney+ negli ultimi tre anni.

I numeri di Dream Productions, la serie di Inside Out

La nuova serie targata Pixar Animation Studios torna nella mente di Riley, dove ogni notte i sogni diventano davvero realtà, rispettando tempi e budget. Ambientata tra gli eventi di Inside Out e Inside Out 2, segue una troupe cinematografica che nel quartier generale dei sogni, la Dream Productions, ha il compito di elaborare i ricordi di Riley e trasformarli in sogni dopo averli ricevuti da Gioia e dalle altre emozioni. Quando l'acclamata regista di sogni Paula Persimmon (con la voce originale di Paula Pell) viene messa in coppia con Xeni (Richard Ayoade), un compiaciuto regista di sogni a occhi aperti, deve affrontare un incubo tutto suo: cercare di creare il prossimo sogno di successo.

Con 5,6 milioni di visualizzazioni totalizzate nei primi 5 giorni, Dream Productions ha battuto la premiere della serie animata What If…?, uscita nel 2021, che è stata a lungo quella di maggior successo tra le serie animate su Disney+. Con un incremento di pubblico del 40%, ha fatto meglio anche di X-Men '97 che aveva totalizzato 4 milioni di visualizzazioni in cinque giorni. Un risultato che non sorprende, sulla scia del successo di Inside Out 2 diventato quest'anno il film d'animazione con il più alto incasso di tutti i tempi.

Ci sarà una seconda stagione?

Presentata come una miniserie "ponte" tra gli eventi del primo e del secondo film, Dream Productions è stata pensata come una serie autoconclusiva. Il successo dell'esperimento, tuttavia, potrebbe portare gli autori a sviluppare nuove idee. La fabbrica dei sogni di Riley, insomma, potrebbe riprendere l'attività in qualsiasi momento in futuro. Al momento non è stata però confermata ufficialmente una seconda stagione. Se venisse annunciato un terzo film, come si vocifera, una seconda stagione di Dream Productions potrebbe tenerci occupati nell'attesa. Non ci resta che aspettare notizie da Disney Pixar per saperne di più.