Dream Productions: Dal mondo di Inside Out, la miniserie nei sogni di Riley su Disney+ dall'11 dicembre

Dall'11 dicembre in streaming su Disney+, i quattro episodi Dream Productions: Dal mondo di Inside Out, targati ovviamente Pixar, ci portano di nuovo nella mente di Riley. In stile mockumentary, due registi si contendono il mondo onirico della ragazzina...

Aspettate Inside Out 3 dopo il grande successo di Inside Out 2? È molto facile immaginare che arriverà, ma nel frattempo noi frequentatori stupiti della mente di Riley come potremmo intrattenerci? La risposta ce la fornisce la Pixar dall'11 dicembre: la miniserie in quattro episodi Dream Productions: Dal mondo di Inside Out su Disney+ in streaming, collocata narrativamente tra il primo e il secondo film, concentrata sul concetto di sogno. Ne è stato diffuso il trailer ufficiale in italiano, che vi mostriamo qui in basso.





La trama di Dream Productions: Dal mondo Inside Out

Sapevamo già, dopo aver visto Inside Out e Inside Out 2, che il mondo onirico di Riley è ricco quanto quello in veglia: la miniserie Dream Productions: Dal mondo Inside Out, scritta e diretta da Mike Jones (alla Pixar cosceneggiatore di Soul e Luca), vi si dedica mettendo in scena un bizzarro scontro creativo. Quando Riley si addormenta, Gioia invia i ricordi da elaborare alla Dream Productions, il centro di elaborazione sogni nella mente della ragazzina, organizzato come uno studio hollywoodiano. La regista Paula Persimmon si è sempre occupata di mettere in scena questi sogni, ma ora ha un concorrente: Xeni, un regista di sogni a occhi aperti, deciso a sfondare anche nei sogni notturni. La serie è raccontata come la parodia di un documentario / backstage, un mockumentary dove la Pixar può scatenarsi con trovate visive e battute a raffica.

Dream Productions, prodotta da Jaclyn Simon, è musicata da Nami Melumad (Thor 4, Star Trek Prodigy). I quattro episodi saranno resi disponibili su Disney+ contemporaneamente dall'11 dicembre. È una delle due produzioni originali streaming importanti in cantiere alla Pixar, che nel febbraio 2025 presenterà anche Win or Lose, a soggetto originale. Leggi anche Inside Out 3, perché Pixar non conferma il sequel? Il regista risponde (e il discorso non fa una piega)