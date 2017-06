Downton Abbey: Un film è "in corso d'opera"

Meno di due anni dopo l'addio dei Crawley al pubblico internazionale che tanto li ha amati, la luce tornerà ad attraversare i finestroni di Downton Abbey. Alla Downton Abbey: The Exhibition di Singapore, una mostra dedicata al mondo aristocratico ritratto dalla serie in costume di ITV, il presidente di NBCUniversal International Studios Michael Edelstein ha rivelato ad Associated Press che "c'è un film in corso d'opera".

"È in sviluppo da qualche tempo", ha aggiunto Edelstein. "Stiamo lavorando per completare la sceneggiatura correttamente, e poi dovremo capire come rimettere insieme il cast... Ci auguriamo di girarlo a un certo punto il prossimo anno". Interrogate immediatamente sulla sorprendente novità, le star presenti all'inaugurazione della mostra si sono mostrate più che disponibili alla possibilità di un loro coinvolgimento. Sophie McShera, che ha interpretato la cuoca Daisy Mason, ha detto infatti: "Non abbiamo la certezza che si farà, ma tutti noi saremmo felici di prendere parte al film se si facesse". Laura Carmichael (Lady Edith) ha convenuto: "Ditelo al mio agente, perché stiamo ancora spettando di sapere [se si farà]. Speriamo accada presto".

In onda per sei stagioni tra il 2010 e il 2015, Downton Abbey è stata uno dei più grandi successi di sempre della tv britannica, premiata tra gli altri con 15 Emmy, un Guinness World Records e un premio speciale della British Academy of Film and Television Arts. Riunire il cast non sarà semplice giacché molti dei suoi membri sono ora impegnati altrove. A cominciare da Michelle Dockery (Lady Mary), protagonista su TNT del drama Good Behavior.