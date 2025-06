Dopo Sirens, ecco 5 Serie TV su temi simili da recuperare in streaming

News Serie TV

Sirens è la miniserie del momento su Netflix, ma cosa guardare dopo? Ecco 5 serie tv simili per tematiche da recuperare in streaming.

Sirens è la miniserie del momento su Netflix. Con soli cinque episodi, ha catturato l’attenzione del pubblico in streaming confermandosi un titolo originale per cui è valsa la pena aspettare. Con un cast di tutto rispetto guidato da Julianne Moore e con il supporto di una location mozzafiato, Sirens ha mescolato dramma, commedia e mistero offrendo personaggi complessi le cui storie prendono una piega inaspettata. Sono bastati cinque episodi a mettere tutto in discussione, non soltanto per i personaggi coinvolti, ma anche per il pubblico che ha seguito le loro avventure. Devon, la sorella maggiore, è piombata da sua sorella Simone per chiederle una mano a gestire il padre malato, ma ignara di quello che nel frattempo sta accadendo a sua sorella su quell’isola. Trattandosi di una miniserie, Sirens difficilmente avrà una seconda stagione (anche se, trattandosi di un progetto streaming, l’ultima parola spetta a Netflix), per questo abbiamo pensato di suggerirvi Serie TV simili da recuperare in streaming per combattere la nostalgia.

Se vi è piaciuto Sirens, dovreste recuperare queste altre 5 Serie TV simili

The Perfect Couple

Come Sirens, anche The Perfect Couple è una miniserie Netflix che racconta una storia di famiglia alquanto turbolenta. Come in Sirens, la famiglia principale sguazza nel lusso e vive in una bellissima dimora dove ospiterà una cerimonia di nozze. Interessante notare che un altro elemento in comune è proprio Meghann Fahy: in Sirens interpreta la ribelle Devon, la sorella maggiore, mentre in The Perfect Couple è la migliore amica della sposa. A differenza di Sirens, però, The Perfect Couple ruota attorno ad un misterioso decesso che avviene la notte prima del matrimonio: chi sarà la vittima?



Little Fires Everywhere

Pur affrontando una storia diversa, Sirens e Little Fires Everywhere condividono alcuni temi trattati. Ad esempio, Tanti piccoli fuochi (tratto dall’omonimo romanzo Tanti piccoli fuochi) è descritto come un thriller psicologico che segue l’inaspettato collegamento tra una donna benestante ed una madre single, Mia Warren, che si trasferisce temporaneamente in un appartamento con sua figlia. Pur adottando toni e storie differenti, queste due serie tv esaminano a modo loro le differenze di classe sociale, seppur Little Fires Everywhere si soffermi soprattutto sul razzismo e la singola genitorialità. Entrambe, però, sono delle miniserie e Little Fires Everywhere è disponibile in streaming su Disney+.

Palm Royale

Disponibile in streaming su AppleTV+, Palm Royale affronta invece più l’ambiente in stile setta che ha coinvolto anche Simone in Sirens. Essendo disperata al punto da non avere più un punto di riferimento, Simone accetta l’offerta di lavoro di Michaela Kell e diventa la sua protetta, senza battere ciglio sugli eventi bizzarri che circondano quella famiglia. In Palm Royale, la protagonista è Kristen Wiig che interpreta Maxine Dellacorte-Simmons, una donna che desidera raggiungere un gradino più alto nell’alta società di Palm Beach nel 1969. Pur di ottenere fama e ricchezza, quanto si è disposti a sacrificare della propria morale? Un tema in comune anche con Sirens.

Dead to Me

Seguendo il genere dark humor, dopo Sirens sempre via Netflix è disponibile Dead to Me, composta da tre stagioni e guidata da Christina Applegate e Linda Cardellini, che interpretano due donne forti che si ritrovano nel momento del bisogno, seppur la storia sia molto più complicata di così. Le due protagoniste sviluppano un’amicizia che ricorda un po’ il legame di Devon e Simone e sono entrambe due donne dalla dubbia morale che celano segreti, segreti che potrebbero rovinare il loro rapporto.



