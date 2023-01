Dopo Avatar La via dell'acqua, James Cameron abbraccia pinguini e balene

News Serie TV

Mentre il traguardo dei 2 miliardi di dollari per il suo Avatar 2 è a portata, James Cameron ha annunciato due nuove serie di documentari per NatGeo, dedicati alle api e ai pinguini.

James Cameron dopo il grande successo di Avatar: La via dell'acqua, consacrerà ormai come regista il proprio tempo alla saga sui Na'vi, ma ciò non significa che non mandi avanti altri progetti: sin dai tempi dei suoi lavori sul Titanic, sappiamo che ha un'anima documentaristica, e ha appena annunciato per National Geographic due nuove docuserie, Secrets of the Bees e Secrets of the Penguins, dedicate ad api e pinguini. Ricordiamo che i contenuti di National Geographic sono disponibili in Italia in streaming su Disney+. Leggi anche Alita 2 dopo Avatar 2? James Cameron ha un'idea per continuare Battle Angel

James Cameron racconta api e pinguini su National Geographic, dopo Avatar 2

Ospite della Television Critics Association, James Cameron ha smesso per un attimo di pensare ai risultati trionfali del suo Avatar: La via dell'acqua, per confermare che, da executive producer, continuerà a seguire le sue docuserie sugli animali in streaming su National Geographic (Disney+). Il ciclo ha debuttato con le quattro puntate dei Segreti delle balene (narrato in originale da Sigourney Weaver) e proseguirà questo aprile con I segreti degli elefanti e nel 2024 con Secrets of the Octopus, sulle piovre. Ma non sarebbe il buon vecchio James Cameron se non avesse messo in cantiere qualcos'altro a lunghissimo termine, quindi ha appena annunciato i successivi due appuntamenti, Secrets of the Bees e Secrets of the Penguins. In particolare, è stato mostrato un assaggio dell'importante serie sulle api, specie mai così minacciata come negli ultimi anni. James ha così commentato il suo rapporto con la forma del documentario:

Ciò che mi spinge a farli è la mia infinita curiosità, la mia fascinazione per il mondo naturale e il suo funzionamento, il modo in cui la scienza sta rapidamente cominciando a rispondere alle domande riguardanti la comunicazione tra gli animali. [...] Puoi scrivere un copione, ma gli animali non sanno quando si devono presentare sul set. Si fanno vedere quando si fanno vedere, perciò fare documentari è un esercizio di pazienza. Assomiglia alla scienza: hai un indizio, indaghi. Immagini quale possa essere la risposta, ma la storia non la sai. [...]