Doctor Who: Neil Patrick Harris sarà "il più grande nemico che il Dottore abbia mai affrontato"

L'ex star di How I Met Your Mother apparirà nello speciale per i 60 anni della celebre serie di fantascienza britannica, in onda nel 2023.

Il casting perfetto non esiste? E invece sì! Il vincitore dell'Emmy Neil Patrick Harris, apprezzato ed eccentrico attore caratterista, si è unito al cast di Doctor Who, precisamente dello speciale per i 60 anni della serie che arriverà nel 2023. BBC e lo showrunner della serie Russel T Davies hanno condiviso una prima foto del personaggio che interpreterà, un villain descritto come "il più grande nemico che il Dottore abbia mai affrontato".

Neil Patrick Harris in Doctor Who: L'annuncio dello showrunner e la reazione dell'attore

Russel T Davies, che riprenderà il testimone di showrunner da Chris Chibnall dal prossimo anno, sta già pianificando le prossime avventure del Dottore. Tramite un comunicato ha annunciato il coinvolgimento di Neil Patrick Harris scrivendo: "È un grande onore aprire le porte del nostro studio al mitico Neil Patrick Harris... ma chi interpreterà, perché e cosa farà? Dovete solo attendere. Ma vi primetto che le cose che stiamo girando sono grandiose. Attento, Dottore!". Su Instagram, inoltre, lo sceneggiatore ha dato il benvenuto all'attore arrivato a Cardiff per girare le sue scene scrivendo che interpreterà "il più grande nemico che il Dottore abbia mai affrontato" e definendolo "un grande attore, un grande uomo".

Dal canto suo, Harris ha condiviso la stessa foto scrivendo: "Il mio aspetto attuale. Non sono mai stato così affascinante. Grazie per avermi invitato nel tuo Whoniverse, Russel T Davies. Farò del mio meglio per fare del mio peggio. Questo Dottore non ha idea di cosa ci sia in serbo per lui. E anche se lo sa... chi se ne frega? Ah ah ah ah ah ah ah!"

Doctor Who: Le altre novità recenti

L'arrivo di Harris è soltanto l'ultima delle news che hanno entusiasmato i fan di Doctor Who negli ultimi tempi. Qualche settimana fa è stato annunciato che prenderà il posto di Jodie Whittaker e sarà quindi il quattordicesimo Dottore l'attore di Sex Education Ncuti Gatwa, a partire dalla stagione 14. Inoltre, abbiamo appreso che nello speciale per il 60° anniversario del Dottore ritroveremo anche due volti familiari, David Tennant e Catherine Tate. Ma non è tutto: Yasmin Finney, attrice vista in Heartstopper, interpreterà un personaggio di nome Rose (ha qualcosa a che fare con la Rose interpretata a lunfo da Billie Piper? Chissà).