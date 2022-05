Doctor Who: Ncuti Gatwa è il nuovo Dottore, ecco chi è l'attore che sostituirà Jodie Whittaker

News Serie TV

Famoso per aver interpretato l'intraprendente Eric in Sex Education, Gatwa ha 29 anni: sarà il primo Dottore nero (e queer).

Dopo mesi di speculazioni e pettegolezzi, BBC ha finalmente annunciato chi sostituirà Jodie Whittaker in uno dei ruoli più ambiti della televisione, il Dottore della storica serie di fantascienza Doctor Who: sarà Ncuti Gatwa, attore ventinovenne che gli appassionati di serie tv hanno apprezzato soprattutto nel ruolo di Eric Effiong, lo spigliato amico di Otis in Sex Education. La notizia, tenuta segreta per mesi, è stata data dalla rete e dal nuovo showrunner della serie Russell T. Davies in occasione dei BAFTA TV Awards, i riconoscimenti delle eccellenze della televisione britannica. Si tratta di una scelta interessante che sicuramente rispecchia la visione di Davies, determinato a portare il Dottore verso una nuova direzione proprio come aveva fatto nel 2005 quando aveva preso in mano le redini del franchise riportandolo al successo. Ncuti Gatwa, infatti, sarà il primo Dottore nero e queer segnando così un nuovo traguardo nella storia della serie.

Ncuti Gatwa è il nuovo Doctor Who: L'annuncio di Russell T. Davies

"Il futuro è qui ed è Ncuti!" ha commentato Russell T. Davies in una nota. "A volte il talento entra dalla porta ed è così luminoso, audace e brillante che mi limito a fare un passo indietro e a ringraziare la fortuna. Ncuti ci ha abbagliato, ha colto l'essenza del Dottore e ha posseduto quelle chiavi del TARDIS in pochi secondi. È un onore e uno spasso lavorare con lui e non vedo l'ora di iniziare", ha aggiunto. Per assistere alla rigenerazione del Dottore dovremo però attendere il prossimo autunno quando il Signore del Tempo interpretato da Jodie Whittaker vivrà la sua ultima avventura lasciando poi il posto al quattordicesimo Dottore. "Sono sicuro che morite dalla voglia di saperne di più, ma per ora pensiamo a una cosa alla volta, con il meraviglioso finale epico di Jodie che deve ancora venire. Ma ve lo prometto, il 2023 sarà spettacolare!", ha concluso Davies.

Chi è Ncuti Gatwa, da Sex Education a Barbie

Nato da genitori ruandesi il 16 ottobre 1992 e cresciuto in Scozia, tra Edimburgo e Dunferlmine, Ncuti Gatwa si è avvicinato alla recitazione fin da adolescente conseguendo un Bachelor of Arts nel 2013. Dopo qualche comparsata in alcune miniserie, la grande occasione l'ha avuta nel 2018 con Sex Education, la serie teen di Netflix che ha parlato in modo schietto di sesso e relazioni tra adolescenti. Il suo Eric Effiong, un giovane che si divide tra una famiglia di origini nigeriane molto cattolica e tradizionalista e l'esigenza di manifestare se stesso e vivere liberamente la propria sessualità, si è dimostrato uno dei migliori personaggi della serie. Per questo ruolo, Gatwa ha ottenuto una nomination nella categoria Miglior performance maschile in una comedy ai BAFTA TV Awards (ma non ha vinto). Di recente, l'attore ha firmato anche per un ruolo nel film di Greta Gerwig Barbie, attualmente in produzione.

Il commento dell'attore

Ma ieri, alla Royal Festival Hall di Londra e sul tappeto rosso dei BAFTA TV Awards, i riflettori erano tutti puntati su di lui. "Non ci sono proprio le parole per descrivere come mi sento", ha detto Gatwa. "Profondamente onorato, eccitato e, naturalmente, un po' spaventato. Questo ruolo e questa serie significano così tanto per così tanti in tutto il mondo, incluso me stesso, e ognuno dei miei predecessori incredibilmente talentuosi ha gestito quella responsabilità e quel privilegio unici con la massima cura. Farò del mio meglio per fare lo stesso. Russell T. Davies è iconico quasi quanto il Dottore stesso e poter lavorare con lui è un sogno che diventa realtà. La sua scrittura è dinamica, emozionante, incredibilmente intelligente e brillante. Tutto ciò che vuole un attore. L'intero team è stato così accogliente e ha davvero dedicato il proprio cuore alla serie. Sono consapevole di entrare a far parte di una famiglia davvero solidale. A differenza del Dottore, ho un solo cuore ma lo darò tutto a questa serie", ha concluso.

L'addio di Jodie Whittaker

Non ci resta che attendere qualche mese prima di vedere Gatwa in un ruolo che darà sicuramente una svolta definitiva alla sua carriera. Intanto prepariamoci a salutare il tredicesimo Dottore di Jodie Whittaker che, mostrando carattere e personalità, non è stato semplicemente il primo Dottore donna. "È stato il giorno più emozionante per me sul set", aveva detto l'attrice a EW parlando della scena in cui il Dottore si rigenera nella nuova versione (che vedremo nel prossimo speciale in arrivo in autunno su BBC). "È una sensazione davvero bizzarra, perché è il momento migliore che abbia mai avuto in un lavoro, e ho deciso di lasciarlo, quindi è una cosa davvero strana da fare a te stesso".