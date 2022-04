Doctor Who: Il primo trailer dell'ultima avventura di Jodie Whittaker nei panni del Dottore

News Serie TV

In un nuovo speciale della famosa serie sci-fi in arrivo in autunno diremo addio al tredicesimo Dottore e torneranno alcuni volti familiari: ecco le prime anticipazioni.

Subito dopo lo speciale primaverile di Doctor Who Legend of the Sea Devils, è stato diffuso il primo trailer della prossima avventura del Dottore che sarà anche l'ultima per Jodie Whittaker dopo tre stagioni e diversi speciali nei panni del Signore del Tempo. Atteso in autunno su BBC, lo speciale segnerà una nuova rigenerazione e ci presenterà il quattordicesimo Dottore, ruolo ancora ricoperto dal segreto assoluto.

Doctor Who: Nel nuovo speciale alcuni volti familiari

Nel promo che vedete qui sopra si riconoscono due vecchi ex compagni del Dottore, Tegan Jovanka e Ace interpretati rispettivamente da Janet Fielding e Sophie Aldred. Entrambe erano apparse nella serie di fantascienza in passato, prima del ritorno del franchise nel 2005 a opera di Russel T Davies. Janet Fielding ha interpretato Tegan al fianco di Tom Baker nei panni del quarto Dottore e Peter Davison nei panni del quinto Dottore. Aldred invece ha interpretato Ace durante quando nei panni di settimo Dottore c'era Sylvester McCoy. Si vedono anche due volti più recenti: Jemma Redgrave (Grantchester) nei panni di Kate Stewart e Jacob Anderson (Il Trono di Spade) nei panni di Vinder.

L'incognita sul prossimo Dottore

In Legend of the Sea Devils il Dottore e i suoi compagni di viaggio Yaz (Mandip Gill) e Dan (John Bishop) si sono trovati coinvolti in un'avventura piratesca affrontando i diavoli marini nella Cina del 19° secolo. È stato il secondo dei tre speciali che chiuderanno l'avventura di Jodie Whittaker. In attesa della rigenerazione, naturalmente ci si chiede chi la sostituirà. I nomi fatti sono tanti: da Olly Alexander e Lydia West di It's a Sin a T'Nia Miller (Years and Years) fino al possibile ritorno di David Tennant e addirittura Hugh Grant (però l'attore ha smentito). Non ci resta che pazientare ricordando che, oltre al protagonista, nel 2023 cambierà anche lo showrunner: Russel T Davies - colui che aveva riportato al successo il franchise nel 2005 - tornerà alla guida della serie prendendo il testimone da Chris Chibnall.