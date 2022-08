Disney+, le Serie TV in streaming a settembre 2022

News Serie TV

Settembre è il mese del Disney+ Day. In arrivo tante Serie TV in prima visione, incluse Mike, Pistol, Andor e The Old Man.

Un nuovo Disney+ Day è alle porte e questo vuol dire tanti nuovi contenuti originali e in prima visione in arrivo su Disney+. Nel giorno in cui The Walt Disney Company celebra la sua piattaforma streaming, quest'anno l'8 settembre, gli abbonati appassionati di Serie TV potranno gustarsi Mike, miniserie sui tumultuosi alti e bassi della carriera pugilistica e della vita privata di Mike Tyson; Pistol, miniserie sulla rivoluzione del rock and roll e sulla furiosa e scatenata tempesta al suo centro, i Sex Pistols, raccontavate attraverso il viaggio esilarante, emozionante e a volte straziante del membro fondatore e chitarrista della band Steve Jones; e Wedding Season, commedia romantica con un pizzico di thriller su una coppia di amanti in fuga dalla legge e non solo dopo che, nel giorno del suo matrimonio, lei si ritrova circondata dai cadaveri del suo promesso sposo e di ogni membro della sua famiglia. A queste si aggiungono Cars on the Road, serie animata con Saetta McQueen e il suo migliore amico Cricchetto in viaggio attraverso il Paese per incontrare la sorella di quest'ultimo, e Tierra Incógnita, mystery drama argentino su un adolescente che scopre un mondo oscuro e sconosciuto mentre cerca la verità dietro la misteriosa scomparsa dei suoi genitori avvenuta otto anni prima.

Mike: Trailer Ufficiale: Mike: Il trailer italiano ufficiale della serie su Mike Tyson di Disney+ - HD

E questo è solo l'inizio. A settembre arrivano anche la nuova serie ambientata nella galassia di Star Wars Andor. Seguiamo il viaggio che porta Cassian Andor (interpretato nuovamente da Diego Luna) a scoprire come può fare la differenza, imparando lungo la strada la storia della nascente ribellione contro l'Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. In The Old Man, la leggenda dello schermo Jeff Bridges interpreta un uomo che vive nell'ombra da quando è scappato dalla CIA decenni fa. Quando un sicario cerca di ucciderlo, il "vecchio agente" comprende che per mettere al sicuro il suo futuro deve riconciliarsi con il suo passato. Tornano infine i giovani protagonisti di Stoffa da campioni: Cambio di gioco. Dopo aver riconquistato il nome dei Mighty Ducks, la squadra e la sua allenatrice con il volto di Lauren Graham si mettono in viaggio per frequentare un impegnativo corso estivo di hockey in California gestito dall'affascinante ma severo ex giocatore della NHL Colin Cole (la nuova aggiunta al cast Josh Duhamel).

Andor: Trailer ITA Ufficiale: Andor: Il Trailer Italiano Ufficiale della serie Star Wars di Disney+ -HD

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Disney+, le Serie TV in streaming a settembre 2022

Serie TV in prima visione

Cars on the Road , Stagione 1 (8 settembre)

, Stagione 1 (8 settembre) I Simpson , Welcome to the Club (8 settembre)

, Welcome to the Club (8 settembre) Mike , Miniserie (8 settembre, episodio settimanale)

, Miniserie (8 settembre, episodio settimanale) Pistol , Miniserie (8 settembre)

, Miniserie (8 settembre) Tierra Incógnita , Stagione 1 (8 settembre)

, Stagione 1 (8 settembre) Wedding Season , Stagione 1 (8 settembre)

, Stagione 1 (8 settembre) Andor , Stagione 1 (21 settembre, episodio settimanale)

, Stagione 1 (21 settembre, episodio settimanale) Stoffa da campioni: Cambio di gioco , Stagione 2 (28 settembre, episodio settimanale)

, Stagione 2 (28 settembre, episodio settimanale) The Old Man, Stagione 1 (28 settembre, episodio settimanale)

Altre Serie TV

American Dad!, Stagione 15 (28 settembre)

Docuserie e Intrattenimento

Avventure estreme con Bertie Gregory , Stagione 1 (8 settembre)

, Stagione 1 (8 settembre) Growing Up , Stagione 1 (8 settembre)

, Stagione 1 (8 settembre) Marvel Studios: Assembled , The Making of Thor: Love and Thunder (8 settembre)

, The Making of Thor: Love and Thunder (8 settembre) Super/Natural , Stagione 1 (21 settembre)

, Stagione 1 (21 settembre) The Kardashians , Stagione 2 (22 settembre, episodio settimanale)

, Stagione 2 (22 settembre, episodio settimanale) America the Beautiful, Stagione 1 (28 settembre)

Proseguono (ogni mercoledì)