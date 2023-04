Disney+, le Serie TV in streaming a maggio 2023

News Serie TV

A maggio arrivano in streaming la nuova serie animata Star Wars: Young Jedi Adventures, American Born Chinese con Michelle Yeoh e la miniserie biografica A Small Light.

In attesa del ritorno delle storie Marvel (l'ultima serie risale alla scorsa estate), a maggio Disney+ strizza l'occhio ai più giovani e alle famiglie con diverse Serie TV che hanno fatto parlare molto di sé negli ultimi mesi, una delle quali arriva direttamente dall'universo di Star Wars. Stiamo parlando della serie animata Star Wars: Young Jedi Adventures, la prima del noto franchise fantascientifico destinata a queste fasce di pubblico. Ambientata durante l'era dell'Alta Repubblica, secoli prima degli eventi raccontati nei film principali, la storia segue un gruppo di giovani mentre studiano le vie della Forza, esplorano la galassia, aiutano i cittadini e le creature in difficoltà e imparano le abilità necessarie per diventare Jedi. American Born Chinese, adattamento dell'omonima graphic novel di Gene Luen Yang, racconta invece la storia di Jin Wang, un adolescente come tanti altri che si destreggia tra la sua vita sociale al liceo e quella familiare a casa. Quando, durante il primo giorno di scuola, incontra un nuovo studente straniero, ancora più mondi si scontrano mentre Jin è inconsapevolmente coinvolto in una battaglia tra divinità mitologiche cinesi. Nel cast dell'action comedy anche Michelle Yeoh, reduce da un Oscar per Everything Everywhere All at Once.

Si rivolge a tutti la storia illuminante e profondamente toccante raccontata dalla miniserie biografica realizzata da National Geographic A Small Light. Quella poco conosciuta di coloro che scelsero coraggiosamente di nascondere dai nazisti Anna Frank, la sua famiglia e altri durante la Seconda guerra mondiale. Di Miep Gies in particolare, una giovane donna spensierata e supponente che in un periodo storico in cui le opinioni ti uccidevano agì eroicamente tenendo segrete le sue azioni agli amici e alla famiglia. Tutto questo mentre lottava con le pressioni quotidiane del lavoro, la vita di tutti i giorni in tempo di guerra sotto l'occupazione nazista e un nuovo matrimonio. La musical comedy The Muppets Mayhem Band, nuova produzione con i mitici pupazzi creati da Jim Henson, segue invece l'iconica band del Muppet Show Dr. Denti e gli Electric Mayhem ritrovarsi faccia a faccia con l'industria musicale odierna mentre cerca di registrare il suo primo album di platino.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a maggio 2023

Serie TV in prima visione

A Small Light , Miniserie (2 maggio, episodio settimanale)

, Miniserie (2 maggio, episodio settimanale) Grown-ish , Stagione 5 Parte 2 (3 maggio)

, Stagione 5 Parte 2 (3 maggio) Star Wars: Visions , Volume 2 (4 maggio)

, Volume 2 (4 maggio) The Muppets Mayhem Band , Stagione 1 (10 maggio)

, Stagione 1 (10 maggio) American Born Chinese , Stagione 1 (24 maggio)

, Stagione 1 (24 maggio) In the Clearing, Stagione 1 (24 maggio)

Docuserie e Intrattenimento

Ed Sheeran: Oltre la musica (3 maggio)

(3 maggio) The Kardashians, Stagione 3 (25 maggio, episodio settimanale)

Per i più piccoli

Star Wars: Young Jedi Adventures, Stagione 1 (4 maggio)

Proseguono (ogni mercoledì)