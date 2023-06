Disney+, le Serie TV in streaming a luglio 2023

News Serie TV

Torna con nuovi episodi la serie animata di culto Futurama e arrivano il sequel di Full Monty e il thriller Segreti di una tata.

Una delle serie animate più amate di sempre torna con un lungo, nuovo ciclo di episodi. A luglio, l'offerta di Serie TV del servizio streaming Disney+ include il momento che tutti stavano aspettando: un aggiornamento a dieci anni dall'ultima volta della storia dissacrante di Futurama, celebre creazione dello stesso Matt Groening de I Simpson. Venti episodi divisi in due parti adatti a tutti: i nuovi spettatori, che potranno iniziare da qui (oppure recuperare le avventure precedenti sulla piattaforma), e i fan di lunga data, i quali avranno finalmente le risposte che stavano aspettando, tra cui gli sviluppi nell'epica storia d'amore di Fry e Lela, il misterioso contenuto della lettiera di Mordicchio, la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot e la sorte dei girini di Kif e Amy. Nel frattempo, c'è una nuova pandemia in città mentre la squadra della Planet Express esplora il futuro dei vaccini, dei bitcoin, della cancel culture e della tv in streaming. Un altro spettacolare ritorno è quello di Full Monty. Ambientata 25 anni dopo il film di culto, la serie sequel segue lo stesso gruppo di personaggi mentre vive la propria vita nella città post-industriale di Sheffield. Destreggiandosi nei sempre più fatiscenti settori della sanità, dell'istruzione e dell'impiego, il dramedy racconta cosa gli è successo dopo aver rimesso la divisa, esplorando i loro momenti più brillanti, folli e disperati.

Continuano poi le dis-avventure amorose di Sophie lungo la strada che la porterà a incontrare il padre del suo futuro figlio nella seconda parte della stagione 2 di How I Met Your Father. In questi nuovi episodi, la sitcom con Hilary Duff vede Sophie andare in cerca del suo padre biologico con l'aiuto dei suoi amici, gli stessi con i quali sta cercando di capre chi è, cosa vuole dalla vita e come trovare l'amore. La nuova Segreti di una tata (conosciuta oltreoceano con il titolo The Watchful Eye) segue invece la star di Una mamma per amica Kelly Bishop nei panni di una donna benestante di Manhattan in cerca di risposte sulla morte di sua nipote e Mariel Molino in quelli di una giovane brillante e capace assunta da lei come tata. Arrivata al Greybourne, Elena si rende conto rapidamente delle complesse dinamiche tra i ricchi abitanti del palazzo e una storia piena di mistero e tragedia.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a luglio 2023

Serie TV in prima visione

Full Monty , Miniserie (5 luglio)

, Miniserie (5 luglio) Kizazi Moto: Generazione di Fuoco , Stagione 1 (5 luglio)

, Stagione 1 (5 luglio) Segreti di una tata , Stagione 1 (5 luglio)

, Stagione 1 (5 luglio) The Company You Keep , Stagione 1 (12 luglio)

, Stagione 1 (12 luglio) Futurama , Stagione 8 Parte 1 (24 luglio, episodio settimanale)

, Stagione 8 Parte 1 (24 luglio, episodio settimanale) How I Met Your Father, Stagione 2 Parte 2 (26 luglio)

Docuserie e Intrattenimento

Drag Me to Dinner, Stagione 1 (26 luglio)

Anime

Bleach: Thousand-Year Blood War , Parte 1 (5 luglio)

, Parte 1 (5 luglio) Bleach: Thousand-Year Blood War, Parte 2 (8 luglio, episodio settimanale)

Proseguono (ogni mercoledì)