Disclaimer: Il trailer ufficiale italiano della serie di Alfonso Cuarón con Cate Blanchett

News Serie TV

Nel cast del thriller psicologico, in arrivo l'11 ottobre su Apple TV+, ci sono anche Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George, Kodi Smit-McPhee e Hoyeon.

Prima o poi i segreti del passato tornano sempre a tormentarci. È ciò che accade a Catherine Ravenscroft, la protagonista di Disclaimer interpretata da Cate Blanchett. La miniserie di 7 episodi porta la firma di Alfonso Cuarón e, dopo l'anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia il mese scorso, debutta in streaming su Apple TV+ l'11 ottobre con i primi due episodi dei sette totali, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì fino al 15 novembre. Il servizio ha diffuso il trailer ufficiale italiano che potete vedere qui sotto.

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie di Alfonso Cuarón con Cate Blanchett, Kevin Kline e Sacha Baron Cohen - HD

Disclaimer: La trama della miniserie

Scritta e diretta interamente dal regista messicano premiato con l'Oscar per Gravity e Roma, Disclaimer racconta la storia di Catherine Ravenscroft (Blanchett), una rispettata giornalista di documentari di successo la quale ha basato la sua carriera sul rivelare le trasgressioni nascoste di rispettate istituzioni. Ma quando un intrigante romanzo scritto da un autore sconosciuto appare sul suo comodino, Catherine è inorridita nel rendersi conto di essere un personaggio chiave in una storia che sperava fosse sepolta nel passato. Una storia che rivela i suoi segreti più oscuri. Segreti che pensava fossero solo suoi. Ma, come ci avverte il regista, ogni storia può cambiare quando cambia la prospettiva del racconto. E questo thriller riserva parecchie sorprese (qui potete leggere la nostra recensione in anteprima di Disclaimer, senza spoiler).

Il cast

La serie riunisce ben tre premi Oscar, vale a dire Blanchett, Kevin Kline e lo stesso Alfonso Cuarón. Completano il cast stellare Sacha Baron Cohen e Kodi Smit-McPhee (Elvis) che interpretano il marito e il figlio di Catherine, Robert e Nicholas. Il resto del cast include Lesley Manville (The Crown), Louis Partridge (Enola Holmes), Leila George (Animal Kingdom) nei panni di una versione giovane di Catherine e la star di Squid Game Hoyeon.