Dieci Capodanni: arriva in esclusiva su RaiPlay la serie di Rodrigo Sorogoyen presentata a Venezia

Dopo la sensazionale Antidisturbios, il regista di As Bestas torna con un nuovo prodotto seriale, che questa volta racconta dieci anni di vita e di crescita di una coppia. La vedremo gratis sulla piattaforma streaming della Rai. Ecco trama e dettagli di Dieci Capodanni.

Gli appassionati di cinema lo sanno - o dovrebbero saperlo - da tempo, oramai: Rodrigo Sorogoyen, spagnolo, 43 anni, è uno dei registi più interessanti del cinema contemporaneo. Parliamo, per intenderci, dell'autore di film come Che dio ci perdoni, Il regno, Madre, e del capolavoro As Bestas, uno dei film più belli degli ultimi anni.

Al Festival di Venezia 2024 - dove le serie presentate erano del calibro della M - Il figlio del secolo con Luca Marinelli e di Disclaimer - La vita perfetta, quella firmata da Alfonso Cuaron con Cate Blanchett protagonista - Sorogoyen ha presentato anche lui un nuovo prodotto seriale dopo la sensazionale Antidisturbios, di cui potete leggere qui. Questa sua nuova serie, completamente diversa dai toni ruvidi della precedente, è Los años nuevos, che in italiano si intitola Dieci Capodanni, e che finalmente diventa accessibile per tutti: sarà disponibile in esclusiva da domani, venerdì 31 gennaio, su RaiPlay, la piattaforma streaming gratuita della Rai. I primi 5 episodi della serie saranno disponibili dal 31 gennaio, i successivi dal 7 febbraio.

La storia è quella di Ana e Óscar - lei che vive in un appartamento condiviso, cambia spesso amici e cerca ancora la propria strada, lui che è medico per vocazione, sembra avere tutto sottocontrollo, seppur con una relazione instabile alle spalle - che si incontrano e si innamorano una notte di Capodanno, quando entrambi compiono 30 anni. La serie, creata da Sorogoyen con Sara Cano e Paula Fabra, racconta la loro storia d’amore e segue l’evoluzione personale e sentimentale di una coppia nell’arco di dieci anni, lungo un arco di tempo cruciale, quello tra i 30 e i 40 anni, nel quale si resta giovani o si cresce velocemente. Ogni episodio è una sorta di “istantanea” della relazione tra Ana e Óscar scattata a ogni nuona notte di Capodanno, raccontando così non solo la loro storia d’amore ma anche lo sviluppo delle loro personalità nel corso del tempo.

A interpretare Ana c'è Iria del Río (già nota per i suoi ruoli nelle serie tv Elite e Velvet) mentre volto di Óscar è Francesco Carril (Un amor, Ramona e La Reconquista). Sorogoyen ha diretto gli episodi insieme a Sandra Romero e David Martìn de los Santos.

Ecco cosa ha detto di Dieci Capodanni Rodrigo Sorogoyen:

“Quando ho pensato a questo progetto, volevo mostrare l’evoluzione personale e sentimentale di una coppia, evitando nostalgia o spiegazioni forzate. Il nostro obiettivo era rappresentare la realtà della crescita e del cambiamento. Le riprese in ordine cronologico hanno permesso agli attori di immergersi completamente nei loro ruoli, rendendo autentico il viaggio dei personaggi. Non credo di esagerare quando dico che l’esperienza visiva e sonora che avranno gli spettatori guardando la serie assomiglierà molto alla contemplazione della vita e della crescita di due persone comuni”.