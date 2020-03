Diavoli su Sky dal 17 aprile: Il trailer ufficiale della Serie TV con Patrick Dempsey, Alessandro Borghi e Kasia Smutniak

News Serie TV

Il thriller si addentra nell'Olimpo della finanza mondiale per raccontare una storia di potere, segreti e disinganni.

Sky Italia annuncia, con la diffusione del trailer ufficiale, la data di debutto di Diavoli, sua nuova serie originale con Patrick Dempsey (Grey's Anatomy), Alessandro Borghi (Suburra: La serie) e Kasia Smutniak (Perfetti sconosciuti) alle prese con una storia di potere, segreti e disinganni ambientata nell'Olimpo della finanza mondiale. L'appuntamento è per venerdì 17 aprile alle ore 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.





La trama di Diavoli, la nuova Serie TV di Sky

Tratta dal romanzo omonimo di Guido Maria Brera, diretta da Nick Hurran (Sherlock) e Jan Michelini (I Medici), e prodotta da Sky Italia e Lux Vide, Diavoli si addentra nel profondo legame tra l'italiano Massimo Ruggero (Borghi), perfetto esempio di self-made man e spregiudicato Head of Trading di una delle più importanti banche di investimento del mondo, la New York - London Investment Bank (NYL), e Dominic Morgan (Dempsey), uno degli uomini più potenti della finanza mondiale, CEO della banca e mentore di Massimo. Il sodalizio tra i due inizia a sgretolarsi quando, a causa dei segreti di Dominic, Massimo si ritrova coinvolto in una guerra finanziaria intercontinentale e deve scegliere se fidarsi del suo mentore o se provare a fermarlo. Smutniak è nel frattempo Nina, la sofisticata e molto determinata moglie di Dominic, al quale è unita da sentimenti ma anche interessi.

Diavoli: Il resto del cast

Nella serie recitano anche Lars Mikkelsen (Sherlock), Laia Costa (Victoria), Malachi Kirby (Radici), Paul Chowdhry, Pia Mechler, Harry Michell e Sallie Harmsen (Blade Runner 2049).