Diavoli, stasera lo scontro finale: Anticipazioni e una clip in anteprima degli ultimi episodi

Si conclude, su Sky Atlantic e NOW TV, l'ambiziosa serie internazionale con Alessandro Borghi, Patrick Dempsey e Kasia Smutniak.

Ultimo appuntamento questa sera dalle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV con il finale di Diavoli, l'avvincente thriller finanziario Sky Original con Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey. La guerra silenziosa tra gli spietati "diavoli" della finanza giunge all'atto finale: negli ultimi due episodi della serie, il nono e il decimo, Massimo Ruggero (Borghi) rischierà il tutto per tutto in un ultimo disperato tentativo di salvare l’Europa dal piano di Dominic (Dempsey) arrivando fino a scoprire la sconvolgente verità che si cela dietro l’omicidio del suo ex rivale, Edward Stuart. Ma il suo astuto mentore è pronto a resistere agli attacchi, come si intuisce da una clip in anteprima che vi proponiamo di seguito.





Diavoli: Le anticipazioni del finale di stagione

Negli episodi 9 e 10 Massimo, regolati i conti col suo passato in Italia, torna a Londra dove, sempre più determinato a fermare Dominic, sarà pronto a tutto pur di evitare il collasso finanziario dell’Europa. Massimo e Sofia (Laia Costa) scoprono che le intenzioni di Duval sono più ambigue del previsto, l’hacktivista argentina dovrà quindi decidere se continuare ad aiutare Massimo tradendo così il proprio mentore o voltargli le spalle definitivamente. Massimo decide di fare un ultimo disperato tentativo mettendo a punto una complessa e rischiosa operazione per obbligare gli unici in grado di farlo a intervenire per salvare l’Europa. Nel frattempo, grazie a un’intuizione, riesce finalmente a ricostruire cosa sia realmente accaduto alla NYL il giorno in cui Edward è morto.

Diavoli: La seconda stagione ci sarà?

La seconda stagione di Diavoli sarebbe già nei progetti di Sky. Lo ha riferito nel corso di una conferenza stampa virtuale con i giornalisti Nils Hartmann, Senior Director Original Productions di Sky Italia. La casa di produzione Lux Vide, l'autore del libro Guido Maria Brera e gli sceneggiatori non solo starebbero già pensando a un seguito ma avrebbero addirittura in mente i primi dettagli della trama: facendo un audace salto temporale, vorrebbero far ruotare le nuove storie attorno all'emergenza sanitaria globale che stiamo vivendo in questi mesi a causa del Coronavirus.

Dopo la messa in onda, tutti gli episodi della prima stagione di Diavoli saranno disponibili on demand sia su Sky che su NOW TV.

Foto: Antonello&Montesi