Diavoli: Patrick Dempsey e Alessandro Borghi nelle prime foto della serie tv Sky

Sky Italia e Lux Vide hanno diffuso le prime foto ufficiali di Diavoli, prossima serie con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi basata sull'omonimo romanzo di successo scritto da Guido Maria Brera. Un'eccezionale storia di finanza, potere e disinganni le cui riprese, iniziate a settembre, sono in corso tra Londra e Roma.

Diavoli è ambientata nella sede londinese di una delle più grandi banche di investimento statunitensi in città, dove lo spregiudicato responsabile della direzione trading Massimo Ruggero (Borghi) è stato accolto dall'Italia e cresciuto nel mondo finanziario da Dominic Morgan (Dempsey), CEO della banca. Massimo è il perfetto esempio di self-made man: italiano e di origini umili, si è guadagnato il suo posto al sole nell'olimpo della finanza grazie a un intuito straordinario che lo rende il migliore nel suo campo. Dominic è invece uno degli uomini più potenti della finanza mondiale, ha un profondo legame con Massimo, e interessi che quest'ultimo non può nemmeno immaginare. Quando Massimo si ritrova coinvolto in una guerra finanziaria intercontinentale che colpisce l'Europa, deve scegliere se allearsi con il suo mentore o combatterlo.

Il resto del cast internazionale include Laia Costa (Victoria), Malachi Kirby (Radici), Paul Chowdhry (Live at the Apollo), Pia Mechler (Everything Is Wonderful), Harry Michell (Chubby Funny) e Sallie Harmsen (Blade Runner 2049). A questi si sono aggiunti nei giorni scorsi Kasia Smutniak (Loro), con il ruolo di Nina Morgan, la bella e sofisticata moglie del personaggio di Dempsey, e Lars Mikkelsen (Sherlock) di Daniel Duval, il carismatico leader di un'organizzazione internazionale che pubblica informazioni segrete di ambito finanziario.

Foto: ©Antonello&Montesi