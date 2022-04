Diavoli, la stagione 2 da oggi su Sky e NOW: La nostra videointervista ad Alessandro Borghi e Patrick Dempsey

News Serie TV

Abbiamo incontrato anche i registi Nick Hurran e Jan Maria Michelini. Ecco cosa ci hanno raccontato della nuova stagione della serie tv.

Dopo il successo del ciclo inaugurale, venerdì 22 aprile, il thriller finanziario Diavoli torna su Sky e in streaming NOW con otto nuovi episodi. La seconda stagione riafferma la capacità di questa produzione di porre sul palcoscenico mondiale le enormi competenze e le eccezionali qualità della serialità italiana, merito di un mix di talenti - in realtà non solo italiani - dietro e davanti la macchina da presa. Inoltre, si fa nuovamente interprete dei nostri tempi catapultando lo spettatore nelle complesse questioni della guerra fredda 2.0 tra Stati Uniti e Cina, delle piattaforme social, delle monete virtuali e del controllo tecnologico dei dati. Di questi temi, dei temi della seconda stagione, di come la storia di Massimo Ruggero e Dominic Morgan - un tempo l'allievo e il maestro e ora forse qualcos'altro - si evolve insieme al loro rapporto, abbiamo parlato con i protagonisti, Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, e i registi, Nick Hurran e Jan Maria Michelini. Ecco cosa ci hanno raccontato.



Diavoli 2: intervista esclusiva: Diavoli 2: la nostra intervista esclusiva a Alessandro Borghi e Patrick Dempsey - HD





Diavoli 2: Come continua la storia

Ispirata dal bestseller omonimo di Guido Maria Brera, tra i produttori creativi della serie, Diavoli è un'appassionante storia di potere, segreti e disinganni ambientata nell'Olimpo dell'alta finanza. Dopo aver sventato il piano di Dominic contro l'euro, abbiamo visto Massimo diventare CEO della New York-London Investment Bank tra gli applausi, mentre il suo mentore veniva scortato fuori dalla sorveglianza. Li ritroviamo alcuni anni dopo, nel 2016, con la Brexit alle porte e Trump che lotta ferocemente per essere eletto presidente degli Stati Uniti d'America.

Massimo è ancora al suo posto ma, sempre più messo in discussione dal board, ha intrapreso una politica di acquisizioni filocinesi, facendo entrare dalla Cina nuovi investitori e membri del team, inclusa la nuova Head of Trading Wu Zhi (Li Jun Li, Damages). Quando Dominic - che nel frattempo ha fondato una SPAC per acquisire società tecnologiche nel mirino dei cinesi e ha assunto una geniale strana ragazza di nome Nadya Wojcik (Clara Rosager, The Rain) che sembra prendere il posto del suo (ex?) pupillo - si ripresenta e lo mette in guardia sui nuovi partner cinesi, pronti a tradirlo per perseguire una silenziosa guerra fra Cina e USA per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone, Massimo si chiedere se allearsi con lui per lottare dalla parte giusta o non dargli credito. Una domanda che lo porterà fino al 2020: nel mezzo della pandemia.

Diavoli: Disponibile anche un podcast

Con il ritorno in tv di Diavoli, su Spotify e dal 27 aprile anche sulle altre piattaforme di ascolto (tra cui Apple Podcasts e Amazon Music) è disponibile un nuovo podcast in otto appuntamenti dedicato ai grandi temi dell'attualità - CinAmerica, Bitcoin, Big Data, 5G, finanza dal basso e molto altro - al centro dei nuovi episodi della serie Sky Original. Un viaggio tra informazione e intrattenimento, affrontato con piglio più tecnico e divulgativo, in cui Massimo Temporelli, autore e host del podcast F***ing Genius (oltre 2 milioni di download), che si occupa da 25 anni di diffusione della cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione, è in compagnia di Alessandro Borghi, Guido Maria Brera e di diversi esperti per indagare l'impatto reale della finanza sulla nostra vita. Disponibili ogni mercoledì, ciascuna delle puntate si divide in due parti. Nella prima è introdotto il tema di puntata insieme a Borghi e Guido Brera. Nella seconda, invece, la tematica di attualità in questione è sviluppata con due esperti in materia.

Si inizia con una puntata zero, "Dove eravamo rimasti", per rinfrescare la memoria sugli avvenimenti della prima stagione di Diavoli e introdurre i temi della seconda. È subito disponibile anche la prima puntata vera e propria, "USA vs Cina", incentrata sullo scontro tra i due giganti dell'economia globale il cui delicato rapporto è centrale in questa nuova stagione della serie. Dopo un breve intervento di Borghi e Guido Brera, la discussione prosegue con il giornalista e scrittore esperto di politica economica Federico Rampini e la giornalista e scrittrice esperta di Cina Giada Messetti.