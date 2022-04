Il mondo precipita e Diavoli ci sguazza: Il thriller finanziario torna su Sky e NOW con la stagione 2 - Incontro con il cast

Speciali Serie TV

I nuovi episodi della serie tv con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey in onda su Sky e in streaming su NOW da venerdì 22 aprile.

Due anni fa, quando ci siamo trovati per la prima volta di fronte al racconto di Diavoli, prima ne siamo rimasti affascinati, come quando si assiste a qualcosa di completamente nuovo, e poi ci siamo ritrovati terrorizzati dal modo inquietante in cui raffigurava una realtà vera, potente, per molti aspetti incomprensibile che è intorno a noi e influenza le nostre vite profondamente. Allora stavamo solo cominciando a capire quanto le cose sarebbero persino peggiorate. E ora siamo qui, nel pieno di una pandemia della quale non si vede la fine, mentre le relazioni internazionali raggiungono nuovi minimi, i nazionalismi ci dividono e la tecnologia ci usa e consuma. Che mondo stiamo lasciando a chi verrà dopo di noi? Davvero nulla è più importante del denaro? E fin dove siamo capaci di spingerci per salvare noi stessi? La seconda stagione del thriller finanziario internazionale basato sul romanzo di Guido Maria Brera, in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 22 aprile ogni venerdì con un doppio episodio, vi porterà a porvi queste e altre domande, e nel frattempo vi appassionerà con un nuovo sanguinoso mistero.

Diavoli, una serie "rilevante"

Nel motivare perché a Sky sono così orgogliosi di Diavoli, Antonella d'Errico, vice presidente esecutiva della programmazione di Sky Italia, che abbiamo incontrato in conferenza stampa con una parte del cast, i produttori, gli sceneggiatori e i registi, ha detto che questa è "una serie che ha in sé la potenza della grande saga. Tratta temi estremamente in agenda, estremamente contemporanei, di cui si parla molto poco nel dibattito quotidiano ma che adesso stanno diventando davvero di attualità. I dati, Cina-America, l'incrocio tra finanza e privacy, noi condizionati da tutta una serie di iniziative transnazionali che non possiamo vedere ma che impattano sulle nostre vite".

I temi della prima stagione, la guerra di Dominic Morgan all'Euro, sembrano preistoria. "Il mondo è cambiato" è una delle prime cose che sentiamo dire al Massimo Ruggero di Alessandro Borghi nell'episodio d'apertura. Ritroviamo lui e il personaggio di Patrick Dempsey in una Milano deserta durante la pandemia, ma altre cose sono accadute prima di allora. È il 2016, la Brexit è alle porte e Trump lotta ferocemente per essere eletto Presidente degli Stati Uniti d'America. Quattro anni dopo aver sventato il piano di Dominic, Massimo è ancora il CEO della New York-London Investment Bank, ma sta perdendo il favore del board a fronte di risultati poco brillanti. Per questo motivo, Massimo ha intrapreso una politica di acquisizioni filocinesi, facendo entrare dalla Cina nuovi investitori e membri del team. In esilio, Dominic vede la Cina come una nuova minaccia per l'Occidente, e mentre fonda una nuova compagnia per contrastarla, mette in guardia Massimo: i nuovi partner cinesi sono pronti a tradirlo per perseguire una silenziosa guerra fra Cina e USA per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone. Sempre più solo dopo la morte di Sofia, allontanatosi anche dai Pirati, il team di trader a lui fedelissimi, Massino deve capire a chi credere nel suo nuovo tentativo di proteggere non soltanto se stesso e i suoi amici, ma anche l'Europa.

Diavoli 2: Trailer ITA: Diavoli 2: Il Trailer italiano della serie Sky - HD

Il rapporto tra Massimo e Dominic

"Diavoli è rilevante anche perché, oltre a trattare temi sociali e finanziari, tratta anche dei drammi privati", ha aggiunto d'Errico. E il rapporto fra Dominic e Massimo, un tempo come tra un maestro e il suo discepolo, ora in un primo momento distanti emotivamente e fisicamente, è uno degli aspetti più interessanti a livello umano di questa seconda stagione, oltre alla scommessa - vinta o meno lo lasciamo scoprire a voi - che Dominic fa assumendo nella sua compagnia Nadya Wojcik (la nuova aggiunta al cast Clara Rosager), una ragazza tanto geniale quanto introversa. "Credo che il vero collante di questi due personaggi sia l'amore profondo che provano l'uno per l'altro", ha raccontato Borghi. "Guardandoli da fuori, ho sempre considerato Massimo Ruggero come il figlio di Dominic. L'ho sempre visto come un padre, in termini di affetto ma anche in termini di insegnamento, di conoscenza, di evoluzione. Personalmente, nella cinematografia, mi affascinano molto le storie di amicizia, perché credo ti costringano a raccontare un tipo di relazione che prescinde da un certo tipo di scelte. Qualcosa che è molto diverso dall'amore e dalle relazioni. Quindi, è come se avessero un effetto elastico tra di loro. C'è un amore presente che è tra di loro, quando però vanno ad allontanarsi quell'elastico li riporta vicini e sono costretti ad avere a che fare l'uno con l'altro. Per due motivi: il primo è perché appunto c'è un amore molto forte e il secondo è perché sono i più bravi a fare quello che fanno. E quindi, ovviamente, devono confrontarsi tra di loro. Pelé e Maradona. Eccoli là, insomma".

"I nostri e anche tutti gli altri personaggi sono ciò che spiegano il successo di questa serie", ha aggiunto Dempsey. "Abbiamo una storia fantastica, davvero incredibile. Era importante rendere l'aspetto umano di un settore così particolare come quello della finanza. Ed è vero, sono persone reali, che lottano per riuscire ad avere dei risultati nella loro professione, ma anche scendere a patti con i compromessi che sono costretti a fare".

Il regista Jan Maria Michelini ha detto che "in Diavoli non ci sono giudizi morali precisi. Ognuno si costruirà la sua verità, rispetto agli eventi globali e anche personali dei personaggi. Quello che succede di interessante in questa stagione, secondo me, oltre ad attraversare un periodo storico che arriva fino ai giorni nostri - quindi le politiche americane-cinesi, la guerra dei dati ecc. - è anche quello di aver cercato di entrare nel profondo di questi personaggi in un percorso, soprattutto per Massimo, da diavolo della finanza a uomo. Ci sarà un passo avanti nel racconto del personaggio. E, ancora una volta, il tema della paternità per Dominic, che esprime nell'accogliere questo giovane genio della matematica ma anche in questo conflitto aperto che continua a esserci con Massimo".

E la chimica tra i due protagonisti, così evidente, non sarebbe stata così vincente se anche Borghi e Dempsey non avessero legato come hanno legato e non avessero maturato un forte rispetto reciproco. "A Patrick voglio molto bene, perché mi ha accolto in una maniera che non era scontata", ha detto Borghi. "Ricordo quando ci siamo incontrati la prima volta: sembrava come se ci conoscessimo da tanto tempo. Credo che tra di noi ci sia un'intesa bella, un'intesa empatica; una cosa che non succede spesso. Neanche con i colleghi italiani. Questa è stata poi la base di tutto quello che abbiamo portato sullo schermo, e ci abbiamo costruito intorno la storia dei personaggi". Dempsey ha aggiunto: "È davvero un grande piacere lavorare con Alessandro ed è vero che c'è stato un rispetto e una chimica reciproca immediati. Un luccichio negli occhi particolare. Un grande cuore, grande intelligenza. Ed è sicuramente un legame che ha stabilito il nostro rapporto [sullo schermo]".

Diavoli: "Non c'è una serie uguale nel mondo"

Con Diavoli, "portiamo in scena qualcosa che è molto diverso da qualsiasi altra serie al mondo", ha detto il produttore esecutivo e CEO di Lux Vide Luca Bernabei. "Sono stupito che ancora nessun altro ci abbia pensato. Questa è l'unica serie al mondo che parla di finanza. Del dietro le quinte della finanza. Chi guarda Diavoli avrà una lettura del mondo, di quello che sta succedendo, ed è importantissimo che gli eventi ci sorpassino. Questa è una serie che legge gli eventi di oggi in un mondo che si evolve in continuazione. Per questo, poi, Patrick e Alessandro sono anche liberi di fare qualcosa che è molto vicino a loro - non so se lo sapete, ma sono due espertissimi quasi maniacali di politica ed economia. C'è tantissimo di loro due in questi personaggi. Ma c'è anche una rivalità umana che credo faccia piacere a tutti".

Un ruolo ancora fondamentale lo ha avuto Guido Maria Brera. "Quello che abbiamo cercato di raccontare nella stagione 2 è l'inizio dell'oggi", ha detto. "Oggi, questa guerra terribile che stiamo vedendo, è lo showdown di quello che è accaduto quando si è rotto tutto. E noi abbiamo raccontato, fuori da quella palestra, quando Dominic va da Alessandro, perché si stava rompendo tutto. Quindi è una grande soddisfazione essere sull'attualità, e aver cercato di intravederla anche un po' prima che accadesse. Oggi la diplomazia ha fallito. È arrivata la guerra. Con la guerra è arrivata la finanza, come uno strumento di guerra. È uno strumento che non è cattivo o buono, dipende l'uso che se ne fa. Può essere uno strumento di progresso o di regresso. Il mondo si è rotto nel 2016. Quello che stiamo vedendo oggi è come la luce di una stella, che arriva e dici ‘Be', adesso ci sono due blocchi: ci sarà l'India, la Cina e la Russia, e poi ci sarà un blocco occidentale. Forse l'Europa in mezzo che è quella che soffre di più. E purtroppo questa sarà un'era che durerà molto tempo. Quindi averla potuta intercettare nell'attimo in cui nasceva è stato molto entusiasmante".

"Guardando il mondo di oggi, lo dico da padre, vediamo che la democrazia è minata. Vediamo cosa sta succedendo tra la Russia e l'Ucraina, l'impatto sull'economia, il problema ambientale, il settore manifatturiero che continua a cambiare, c'è il desiderio di produrre costantemente senza preoccuparsi di farlo in modo sostenibile", ha convenuto Dempsey. "Sicuramente è un momento particolare nella storia dell'umanità, e continuando a lavorare su una serie come questa, c'è la possibilità di guardare al passato. La domanda che dobbiamo porci è: siamo in tempo per rimediare agli errori che abbiamo fatto? Perché stiamo precipitando e dobbiamo assolutamente porci una serie di domande. Dobbiamo esercitare una pressione. Per le attività finanziarie-economiche, per i nostri governanti, che in qualche modo sembrano essere sganciati da quello che è il desiderio delle persone".

Finanza, questa sconosciuta?

Leggere la parola finanza può, a più di qualcuno, far venire l'orticaria. Stiamo parlando di un tema sicuramente complesso, fatto di regole ancora più complesse, ma i registi, incluso Nick Hurran, insieme allo sceneggiatore Frank Spotnitz (sì, lo stesso di X-Files, I Medici e Leonando) e lo stesso Brera hanno fatto un lavoro eccezionale per renderlo comprensibile, avvincente e bello per gli occhi. "È una materia estremamente complessa e sarebbe stato assolutamente impossibile realizzare questa serie senza la capacità dei registi di riuscire a rendere così vitale la materia, che non è per niente asettica, non è per niente distante, anzi, è avvincente, e i personaggi interpretati dagli attori, grazie alla loro interpretazione, sono davvero qualcuno in cui riusciamo a identificarci", ha spiegato Spotnitz.

"L'aspetto finanziario è senz'altro la parte più difficile. È una materia difficile per chiunque. Ho cercato in realtà di trascurare tutta una serie di articoli. Non ho voluto imparare più di tanto proprio per riuscire a rendere la materia intelligibile per tutti. È Guido Maria, che è un maestro di questo mondo, a essere riuscito a renderla assolutamente intelligibile per tutti noi. Ci sono già troppe fake news e teorie cospirazioniste assolutamente ridicole. Non abbiamo bisogno di un'altra teoria del complotto. Abbiamo bisogno invece di comprendere maggiormente, di cercare di dare un senso, rispetto a quello che il mondo sta attraversando oggi. Ed è una forma di giornalismo, per certi aspetti. Di fatto, non facevamo altro che riscrivere le sceneggiature man mano che avvenivano i fatti - per esempio lo sviluppo della pandemia, il crollo del mondo del trading. Abbiamo dovuto aggiornare costantemente la nostra scrittura. Abbiamo modificato costantemente i copioni. Ma, secondo me, questa parte, per quanto sia la più difficile, sicuramente è la più gratificante. Ossia, la possibilità di dare a un pubblico comune - persone come me che di solito neanche si interessano o leggono articoli di questa materia - un'idea del mondo in cui viviamo. E la possibilità di riflettere ed essere cittadini migliori. E al tempo stesso di divertirci".