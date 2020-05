Diavoli, gli episodi 7 e 8 svelano incubi e segreti: Anticipazioni e una clip in anteprima

News Serie TV

Penultimo appuntamento, questa sera su Sky Atlantic e NOW TV, con il financial thriller internazionale con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

Si avvicina il finale per Diavoli, l'avvincente serie Sky Original ambientata nel mondo della finanza con Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey. Prima dell'atto conclusivo della serie, atteso per venerdì 15 maggio, vanno in onda stasera su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV dalle 21:15 gli episodi 7 e 8 diretti da Jan Maria Michelini. Vedremo Massimo (Borghi) avvicinarsi pericolosamente alla verità sul decisivo dossier di Edward ma che, allo stesso tempo, sarà costretto a tornare in Italia a causa dei problemi di salute del padre. Durante il viaggio dovrà fare i conti con le sue paure, come si intuisce da una scena tratta dall'episodio 8 che vi anticipiamo in una clip in anteprima.





Diavoli: Le anticipazioni degli episodi 7 e 8

Negli episodi in onda questa sera, dopo un'estenuante ricerca Massimo riesce finalmente a trovare il segreto dentro il dossier di Edward. Decisi ad arrivare in fondo alla questione, Massimo e Sofia (Laia Costa) partono insieme per la Moldavia alla ricerca di ulteriori prove. Rientrato a Londra, Massimo è costretto a tornare, ancora accompagnato da Sofia, a Cetara, il paese dove è nato e cresciuto, sulla Costiera amalfitana, a causa dei gravi problemi di salute del padre con cui non parla da dieci anni. Massimo si troverà così a fare i conti con tutto ciò da cui era sempre scappato e con i dolorosi fantasmi del suo passato. Nel frattempo, a Londra, Duval (Lars Mikkelsen) e Dominic sono sempre più determinati a portare a termine i loro piani segreti.

Come sempre, vi ricordiamo che chi avesse perso qualche episodio di Diavoli può trovare i primi sei episodi già andati in onda on demand sia su Sky che su NOW TV.

Foto: Antonello&Montesi