Diavoli, cresce la competizione tra Massimo e Dominic: Anticipazioni e clip in anteprima degli episodi 5 e 6

Nuovo appuntamento questa sera su Sky Atlantic e NOW TV con l'avvicente serie thriller finanziaria.

La tensione si taglia con il coltello negli episodi 5 e 6 di Diavoli, la nuova serie Sky Original con Alessandro Borghi, Patrick Dempsey e Kasia Smutniak. L'appuntamento è per questa sera dalle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Fino a che punto di spingerà la competizione tra Massimo Ruggero e Dominic Morgan? I due protagonisti giocheranno ormai a carte scoperte, come si capisce dalle anticipazioni del quinto e sesto episodio e da un'intrigante clip in anteprima che vedete di seguito.





Diavoli: Le anticipazioni degli episodi 5 e 6

Negli episodi in onda questa sera, la competizione sotterranea fra l’Head of Trading e il CEO arriverà a un punto di non ritorno mentre si scopriranno nuovi segreti che legano Nina (Smutniak) e Dominic (Dempsey). Dopo l’affare irlandese, Dominic ha la prova inconfutabile dell’inaffidabilità di Massimo (Borghi) e della sua squadra. Il CEO deve affrontare però un problema più grande: sua moglie Nina è scomparsa. Il conflitto tra i due uomini, il cui rapporto si rivela ormai compromesso, viene quindi temporaneamente messo da parte per mettersi alla ricerca della moglie. Pur di mettere le mani sul dossier su Edward, Massimo coinvolge Duval (Lars Mikkelsen), ricercato internazionale e capo di Sofia (Laia Costa) e di Subterranea, la loro piattaforma di controinformazione. Duval rivelerà a Massimo una sconvolgente e terribile verità.

Oltre agli episodi 5 e 6 di Diavoli in onda questa sera, venerdì 1° maggio, dalle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, i primi quattro episodi già andati in onda sono disponibili on demand sia su Sky che su NOW TV.