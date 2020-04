Diavoli: Anticipazioni e clip in anteprima degli episodi 3 e 4 in onda stasera

News Serie TV

Su Sky Atlantic e NOW TV nuovo appuntamento con la serie con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

Dopo l'ottimo debutto della settimana scorsa (il migliore della stagione televisiva di Sky), torna questa sera Diavoli, il thriller finanziario Sky Original con Alessandro Borghi, Patrick Dempsey e Kasia Smutniak tratto dal best seller di Guido Maria Brera. Gli episodi 3 e 4 andranno in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV dalle 21:15. Come giocheranno le loro carte il brillante Massimo Ruggero e l'enigmatico CEO della banca Dominic Morgan? Il loro rapporto diventerà sempre più ambiguo, come si intuisce dalle anticipazioni del terzo e quarto episodio e da una clip in anteprima che potete vedere di seguito.





Diavoli: Le anticipazioni degli episodi 3 e 4

Negli episodi in onda questa sera, prosegue silenziosa la guerra intercontinentale combattuta con la potente arma della finanza mentre alcuni importanti avvenimenti storici dell'ultimo decennio influenzano la vita dei protagonisti. Con l’aiuto di Sofia (Laia Costa), un’hacker argentina che odia la NYL per aver causato il fallimento della banca che portò al suicidio di suo fratello, Massimo, profondamente scosso per le vicende legate alla ex moglie, cerca di scoprire se le morti di Edward e Carrie siano collegate a Dominic: e se il CEO stesse tentando di nascondere i suoi affari con Gheddafi, contro il quale è appena scoppiata la guerra in Libia? Nel frattempo, la detective Vicky Bale (Lorna Brown) riceve i risultati dell’autopsia di Edward, morto in circostanze misteriose. Intanto, il fuoco dei mercati è sulla crisi irlandese. Entusiasti, i Pirati, la crew di Massimo all’interno della NYL Investment Bank, shortano la banca irlandese violando le indicazioni del loro capo, che intuisce invece che Dominic avrebbe agito per salvare la banca irlandese per interessi personali segreti. Come se non bastasse, Massimo è interrogato da Vicky che ha trovato un dossier segreto di Edward.

L'appuntamento con gli episodi 3 e 4 di Diavoli è per questa sera, venerdì 24 aprile, dalle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Per chi volesse recuperare i primi episodi, ricordiamo che sono disponibili on demand sia su Sky che su NOW TV.