Dexter: Nuovo nome, nuova città e nuova fidanzata nel trailer ufficiale del revival

La nuova serie di 10 episodi è attesa in tv negli Stati Uniti dal 7 novembre. In Italia andrà in onda su Sky e in streaming su NOW.

Dexter Morgan è cambiato. Intanto non si fa chiamare più Dexter Morgan, ma Jimmy Lindsay. Lontano migliaia di chilometri dalla sua vecchia vita, ora l'ex ematologo della polizia di Miami vive nella fredda e innevata Iron Lake, dove nessuno sembra avere la minima idea di cosa abbia fatto in passato. Ma le vecchie abitudini sono dure a morire, e ora sappiamo chi e che cosa spingeranno il personaggio interpretato da Michael C. Hall a liberare il Passeggero Oscuro che aveva rinchiuso in un angolo dentro di sé nel revival di 10 episodi dal titolo Dexter: New Blood in arrivo negli Stati Uniti il 7 novembre. A rivelarcelo, finalmente, è il trailer ufficiale appena diffuso da Showtime.

La trama di Dexter: New Blood

Sono passati dieci anni da quella volta in cui Dexter simulò la propria morte in mare per esiliarsi dai suoi affetti dopo tutto il male causato direttamente e indirettamente seguendo il codice di Harry. Alle prese con una vita apparentemente tranquilla nell'immaginaria Iron Lake, una piccola città nello Stato di New York dove la neve sembra poter rendere tutto più candido, Jimmy gestisce un negozio di articoli sportivi ed è sorprendentemente socievole con i suoi nuovi concittadini, almeno fino a quando qualcosa o qualcuno non lo porta a uccidere di nuovo.

Si tratta in effetti del capo della polizia locale, Angela Bishop (Julia Jones, The Mandalorian), che sta frequentando e che gli dà un indizio su un'ondata di bambini scomparsi nella zona che risveglia i vecchi istinti di Jim, subito dopo intento ad affilare i suoi coltelli. I tentativi di Dexter di fuggire dal suo passato naufragano quindi miseramente, a quanto pare con enorme disappunto della defunta sorella Deb (interpretata nuovamente da Jennifer Carpenter), la quale apparendogli come una specie di fantasma gli chiede: "Non hai imparato niente?". Come se non bastasse, e questo rischia di compromettere ancora di più la sua copertura, Dexter riceve la visita a sorpresa di suo figlio Harrison (Jack Alcott, The Good Lord Bird), ora un adolescente che, dopo averlo trovato, spera di costruire un rapporto con lui.