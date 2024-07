Dexter: Ecco le prime foto dei Morgan nello spin-off prequel Original Sin

News Serie TV

Nella nuova serie di Paramount+ Dexter, Harry e Debra avranno i volti di Patrick Gibson, Christian Slater e Molly Brown.

Basta lasciare tutto all'immaginazione: Dexter: Original Sin, il nuovo spin-off di Dexter ambientato 15 anni prima delle storie narrate nella serie di successo in onda tra il 2006 e il 2013, e poi nel sequel del 2021 Dexter: New Blood, si mostra nelle primissime foto ufficiali poche settimane dopo l'inizio delle riprese. Gli scatti ritraggono la famiglia Morgan: Dexter e il suo fiorente Passeggero Oscuro, il padre adottivo Harry e la sorella Debra. Personaggi resi celebri nella serie originale da Michael C. Hall, James Remar e Jennifer Carpenter e qui interpretati da Patrick Gibson (Tenebre e ossa), Christian Slater (Mr. Robot) e Molly Brown (Billions).

La trama di Dexter: Original Sin

Scritta dallo showrunner di Dexter Clyde Phillips, Original Sin è ambientata nella Miami del 1991 e segue Dexter Morgan mentre passa da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a incanalare la sua oscurità interiore. Con la guida di suo padre, adotta un Codice progettato per aiutarlo a trovare e uccidere persone che meritano di essere eliminate dalla società senza entrare nel radar delle forze dell'ordine. Questa è una sfida particolare che il giovane Dexter deve affrontare mentre inizia uno stage forense presso il Dipartimento di Polizia di Miami.

Nella serie - attesa prossimamente in streaming su Paramount+ - recitano anche James Martinez (Love, Victor), Christina Milian (Step Up: High Water) e Alex Shimizu (The Blacklist) rispettivamente nei panni delle versioni più giovani dei detective Angel Batista e María LaGuerta e dell'analista forense Vince Masuka. Reno Wilson (Good Girls) sarà Bobby Watt, partner e confidente di lunga data di Harry. I veterani dello schermo Patrick Dempsey (Grey's Anatomy) e Sarah Michelle Gellar (Buffy l'ammazzavampiri) interpreteranno Aaron Spencer, il capo della Omicidi di Miami con il quale Harry ha una relazione decennale, e Tanya Martin, il nuovo capo di Dexter alla Scientifica. Sappiamo inoltre che Brittany Allen (The Boys) e Jasper Lewis sono state scelte per i ruoli della madre biologica e adottiva del protagonista, Laura Moser e Doris Morgan.