Desperate Housewives, l'ex baby star Madison De La Garza bullizzata per il suo peso: "Esperienza orribile"

L'attrice che in Desperate Housewives interpretava la figlia di Gabrielle Solis, Juanita, ha parlato apertamente dei problemi di salute mentale e fisica che ha attraversato a causa dei cyberbulli quando era ancora solo una bambina.

La ricorderete sicuramente come Juanita Solis, una delle due figlie paffutelle di Gabrielle Solis (Eva Longoria) in Desperate Housewives. La svolta, per l'attrice Madison De La Garza è arrivata infatti proprio grazie alla serie di Marc Cherry quando aveva solo 6 anni. Eppure quella grande occasione ha reso moto complicata la sua vita. Lo ha raccontato lei stessa intervistata da Elizabeth Vargas nell'ultimo episodio del podcast Heart of the Matter: durante gli anni della serie ha subito insulti pesanti dai cyberbulli che hanno contribuito a farle sviluppare un disturbo alimentare.

Insultata da bambina per il peso e l'aspetto: Il racconto di Madison De La Garza

Madison De La Garza solo adesso, all'età di 21 anni, ha avuto il coraggio di raccontare la brutta esperienza che ha passato a causa dei cyberbulli mentre recitava in Desperate Housewives. Nonostante non le fosse permesso star al computer da bambina, era riuscita comunque a leggere i crudeli insulti che scrivevano su di lei sul web. "Hanno detto cose tipo che desideravano che morissi a causa del mio aspetto. Era semplicemente orribile, tipo 'brutta vacca grassa' e 'spero che ti venga il cancro e muoia perché sei così grassa.' Solo cose orribili, orribili, orribili, orribili e questo accadeva quando avevo 6, 7, 8 anni", ha raccontato l'attrice.

La Garza non ha dubbi: "Leggere commenti del genere ha sicuramente influenzato la mia salute mentale e alla fine mi ha fatto sviluppare un disturbo alimentare in tenera età". Non ha aiutato il fatto che la sceneggiatura della serie insistesse proprio sul peso e sull'aspetto del suo personaggio, che doveva essere paffutello e ben diverso da sua madre. "L'intero scopo del mio personaggio era dimostrare che Eva era una bellissima modella magra e sua figlia si è rivelata esattamente l'opposto", ha riflettuto ricordando come però Longoria sul set faceva di tutto per farla sentire speciale e le faceva i complimenti.

Come sta oggi l'interprete di Juanita Solis di Desperate Housewives

Madison De La Garza, che a soli 7 anni ha provato a non mangiare per giorni in modo da poter dimagrire, non ha quindi bei ricordi della sua esperienza in Desperate Housewives. Oggi, per fortuna, si sta riprendendo dopo anni vissuti a combattere contro un disturbo alimentare e una dipendenza dalle droghe. Ora è sobria da otto mesi, anche grazie all'aiuto della sua sorellastra maggiore Demi Lovato che l'ha sostenuta molto in questo suo viaggio per tornare in salute.