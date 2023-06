Desperate Housewives: Arriverà mai un revival? Eva Longoria lo farebbe, anche se...

News Serie TV

L'interprete di Gabrielle Solis sarebbe sicuramente a bordo di un eventuale reboot di Desperate Housewives, ma crede che oggi non ci siano le condizioni per farlo: ecco perché.

Sono passati più di 10 anni dal finale di Desperate Housewives, una delle mistery comedy più seguite e amate di sempre. Eppure non sembra passato neanche un giorno da quando abbiamo salutato, riunite attorno a quel tavolo da poker, le casalinghe di Wisteria Lane. In un'epoca in cui la nostalgia è forte e si fa un revival di tutto, è naturale chiedersi se anche la serie di Marc Cherry possa avere un seguito. Ne ha parlato recentemente Eva Longoria, l'interprete di Gabrielle Solis che grazie a Desperate Housewives ha visto la sua carriera decollare. L'attrice, che ha recentemente debuttato alla regia con il film Flamin 'Hot, durante un'intervista con Access Hollywood ha detto che tornerebbe sicuramente in un eventuale revival della serie. Tuttavia ha anche osservato che ci sono diversi motivi per cui un seguito, molto probabilmente, non si farà.





Desperate Housewives: Eva Longoria dice la sua su un revival

Cosa farebbe la casalinga tutto pepe Gabrielle Solis oggi? "Sarebbe sicuramente un'influencer. Sarebbe una sorta di magnate dei social media", ha detto senza esitazioni Eva Longoria. L'attrice è rimasta molto legata al personaggio di Gabrielle, che le manca molto, e ha detto he sarebbe sicuramente la prima a firmare un revival. Tuttavia ha ammesso che non pensa che il creatore della serie, Marc Cherry, sia interessato a tornare a Wisteria Lane. "Gli ho parlato diverse volte. Sente che non c'è un motivo per farlo adesso. Per il bene di un reboot, non lo farebbe. Pensa 'cosa devo far dire a questi personaggi che non abbiamo ancora sviscerato?'", ha raccontato l'attrice.

I cambiamenti che rendono difficile un reboot

Longoria ha notato come il panorama televisivo sia profondamente cambiato dal 2004, quando Desperate Housewives fece il suo debutto. "Faccio parte di una generazione che faceva 24 episodi all'anno per un decennio della nostra vita. Non c'era ancora questa cosa di sei episodi per stagione che c'è adesso. C'erano 24 episodi all'anno, abbiamo esplorato completamente quei personaggi. Non c'era nessun altro con cui sarei dovuta stare. Sono stata con tutti. Ero tipo, 'Uh, cosa facciamo adesso?'", ha spiegato.

L'interprete di Gabrielle, infine, ha riflettuto su come Desperate Housewives sia stata una serie rivoluzionaria per i suoi tempi, ma forse non lo sarebbe oggi. "Venti anni fa avevamo qualcosa da dire sull'età che avanza e sull'essere una casalinga, ed è stato scioccante. Ci sono molte cose che abbiamo detto e fatto che sono state rivoluzionarie, e non credo che lo siano adesso. Ora è come la norma", ha concluso.