Dawson's Creek: Kerr Smith sta lavorando a uno spin-off insieme ad altri membri del cast originale

L'interprete di Jack McPhee ha rivelato che una nuova potenziale serie ambientata a Capeside sarebbe nelle "prime fasi di sviluppo".

Direttamente dall'Australia arriva una notizia che farà sgranare gli occhi a diversi adolescenti cresciuti tra la fine degli anni Novanta e gli inizi degli anni Duemila. Kerr Smith, attore che tutti ricordano nei panni di Jack McPhee in Dawson's Creek, ha svelato che sta lavorando a uno spin-off/revival dell'iconico teen drama ambientato nell'immaginaria cittadina di Capeside insieme ad alcuni suoi ex colleghi. Il progetto sarebbe nelle primissime fasi di sviluppo, motivo per cui l'attore ha preferito non svelare troppi dettagli.

Un revival di Dawson's Creek è in arrivo? Le dichiarazioni d Kerr Smith

Ospite in collegamento di The Morning Show Australia con i giornalisti Larry Emdur e Kylie Gillies, Kerr Smith ha rivelato che sta lavorando a un revival di Dawson's Creek ambientato sempre a Capeside e incentrato sul suo personaggio - ora adulto - Jack McPhee. L'attore ha detto che al progetto sta lavorando insieme ad altri membri del cast originale, senza fare nomi, e che l'idea è ancora in fase embrionale. "Non c'è nulla in cantiere nei fatti. È qualcosa di preliminare. Ma qualcosa è stato scritto e stiamo cercando di realizzarlo", ha precisato Smith. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se quindi anche altri suoi ex colleghi potrebbero apparire nella nuova potenziale serie, ha risposto: "Vedremo. Vedremo cosa vogliono fare, parlando di camei".

Dawson's Creek: Un cult da 25 anni

Proprio lo scorso 20 gennaio, Dawson's Creek ha compiuto ufficialmente 25 anni. In quell'occasione sui profili social ufficiali della serie era apparso un video (lo vedete qui sotto) in cui diversi ex membri del cast, compreso Kerr Smith, salutavano i fan e festeggiavano l'importante anniversario. La serie, lo ricorderete, è andata in onda sull'americana The WB per sei stagioni dal 1998 al 2003 facendo compagnia a un'intera generazione e diventando presto un titolo cult. Al centro del racconto c'era un gruppo di adolescenti di una cittadina immaginaria del Massachusetts, interpretati da James Van Der Beek, Joshua Jackson, Katie Holmes e Michelle Williams.

Ricordiamo che uno spin-off di Dawson's Creek, intitolato Young Americans, già esiste anche se ha avuto vita breve. Durata solo una stagione lunga 8 episodi andati in onda nell'estate del 2000 (ma mai arrivati in Italia), Young Americans aveva come protagonista Will Krudiski (Rodney Scott), un amico d’infanzia e compagno di scuola di Joey e Dawson che nel corso degli anni è rimasto in contatto anche con Pacey. Il personaggio era stato introdotto in un episodio della terza stagione di Dawson's Creek, quando i protagonisti si erano recati in campagna per fare visita alla zia di Dawson, Gwen. Nella nuova serie Will frequentava un prestigioso liceo della città di New Rawley insieme a un nuovo gruppo di amici. Nonostante la brevità, Young Americans è ricordata per aver ospitato nel cast diversi attori allora emergenti che poi si sarebbero fatti strada negli anni a seguire: tra loro ricordiamo Ian Somerhalder (Lost, The Vampire Diaries), Matt Czuchry (Una mamma per amica, The Resident), Katherine Moenning (The L Word), Michelle Monaghan (True Detective) e Charlie Hunnam (Sons of Anarchy).