David McCallum è morto: NCIS perde il suo amato Ducky

Apparso in tutti gli episodi della longeva serie tv di CBS, aveva 90 anni.

NCIS perde uno dei suoi volti più amati. David McCallum, interprete sin dagli esordi venti anni fa del medico legale Donald Mallard, per tutti semplicemente Ducky, è morto lunedì mattina al New York Presbyterian Hospital per cause naturali. Aveva 90 anni.

David McCallum è morto: Il ricordo di NCIS

Dall'aprile del 2003 a oggi, David McCallum era apparso indefessamente in ciascuno dei 457 episodi di NCIS girati fino alla scorsa primavera, prima della pausa estiva e degli scioperi di Hollywood. Negli ultimi due episodi della stagione 20 non era riuscito a raggiungere i colleghi sul set ma aveva ugualmente interpretato il suo Ducky da remoto. "Per oltre 20 anni, David McCallum si è reso caro al pubblico di tutto il mondo interpretando il saggio, eccentrico e talvolta enigmatico Dott. Donald 'Ducky' Mallard", hanno dichiarato i produttori esecutivi di NCIS Seven D. Binder e David North in una nota. "Ma per quanto i suoi fan lo adorassero, coloro che hanno lavorato fianco a fianco con David lo amavamo ancora di più. Era uno studioso e un gentiluomo, sempre cordiale, un professionista consumato e mai uno che rinunciava a una battuta. Fin dal primo giorno è stato un onore lavorare con lui e non ci ha mai deluso. Era, semplicemente, una leggenda. Era anche famiglia e ci mancherà profondamente".

Un portavoce di CBS ha aggiunto: "Siamo profondamente rattristati della scomparsa di David McCallum e privilegiati che CBS sia stata la sua casa per così tanti anni. David era un attore e un autore di talento, amato da molti in tutto il mondo. Ha condotto una vita incredibile e la sua eredità vivrà per sempre attraverso la sua famiglia e le innumerevoli ore trascorse al cinema e in televisione che non scompariranno mai. Ci mancherà il suo calore e il suo accattivante senso dell'umorismo che illuminavano ogni stanza o palcoscenico cui metteva piede, così come le storie brillanti che spesso condivideva da una vita ben vissuta".

Un pensiero in ricordo di McCallum è stato espresso anche dai colleghi di NCIS. Mark Harmon, interprete fino alla scorsa stagione di Leroy Jethro Gibbs, ha detto: "David ha vissuto una vita straordinaria, piena e lunga. Ero in soggezione quando lo incontrai la prima volta e tutti noi nello show siamo stati onorati di aver lasciato un segno al suo fianco. Le mie condoglianze vanno a Katherine e alla sua famiglia". Su X, l'ex co-star Michael Weatherly (Tony DiNozzo) ha scritto: "David ha fatto sì che ogni momento contasse, nella vita e sul set. Alziamo un boccale e celebriamo un uomo divertente, fantastico e autentico... Siamo stati fortunati ad averlo avuto nei panni di Ducky. Mandiamo tutto l'amore del mondo alla sua bellissima famiglia". Emily Wickersham (Ellie Bishop) ha definito McCallum "un professionista assoluto e una vera leggenda", mentre Brian Dietzen, interprete del protetto di Ducky, il Dott. Jimmy Palmer, ha condiviso il seguente pensiero su Instagram: "Era un mentore, un grande partner di scena, un padre e marito meraviglioso, ed era un mio caro amico... era una gioia lavorare con lui. Aveva sempre il sorriso. Aveva sempre qualcosa di nuovo da aggiungere alla pagina e aveva sempre la capacità di catturare l'attenzione in ogni scena in cui si trovava! L'amicizia e il rispetto che le persone hanno visto tra Ducky e Jimmy nel corso degli anni rispecchiavano il rapporto che avevamo sviluppato dietro la macchina da presa".

La carriera di David McCallum

David McCallum aveva iniziato a recitare nel 1953, a 20 anni, e nel corso della sua lunga carriera aveva lavorato in tantissime altre serie tv e film. Sul piccolo schermo lo si ricorda anche in Organizzazione U.N.C.L.E., nei panni dell'agente segreto Illya Kuryakin. Inoltre, aveva interpretato ruoli da guest star in Perry Mason, Cuore e batticuore, A-Team, Matlock, Alfred Hitchcock presenta, La signora in giallo e anche Sex and the City. Per il ruolo dell'agente Kuryakin era stato nominato due volte agli Emmy e una terza candidatura l'aveva ottenuta per il film tv Teacher, Teacher. Ma è stata NCIS, di cui era l'attore con più apparizioni, il suo grande colpo. La scorsa notte, in occasione di una maratona celebrativa in onda su CBS per il 20° anniversario, McCallum è stato ricordato tempestivamente con un segmento "In memoriam".