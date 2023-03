Daredevil: Un personaggio avrà un volto nuovo nel sequel Born Again

News Serie TV

Svelato il personaggio interpretato nella nuova serie da Sandrine Holt. Era già apparso in Daredevil.

Doveva succedere, a un certo punto. E con ogni probabilità, siamo solo all'inizio. Uno dei personaggi incontrati in Daredevil, la serie di Netflix cancellata dopo tre stagioni, avrà un volto nuovo in Daredevil: Born Again, il sequel atteso su Disney+ per la primavera del prossimo anno. Se Charlie Cox e Vincent D'Onofrio riprenderanno i ruoli di Matt Murdock/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin, così non sarà per Ayelet Zurer e la sua Vanessa. Secondo The Hollywood Reporter, nella nuova serie il personaggio sarà interpretato dalla veterana del piccolo schermo Sandrine Holt (Homeland, House of Cards), il cui casting era trapelato lo scorso dicembre.

Daredevil: Chi è Vanessa?

All'epoca dell'ingaggio della Holt, girava una voce secondo la quale l'attrice avrebbe interpretato il nuovo interesse amoroso di Fisk. Il rumor non era così lontano dalla verità. Vanessa è infatti la moglie del noto leader malavitoso. Nell'ultimo episodio di Daredevil, Matt aveva stretto un accordo per proteggere Vanessa mentre Wilson Fisk era in prigione. In cambio, il boss non avrebbe rivelato ciò che sapeva sul suo conto, ovvero che l'avvocato Matt Murdock è il vigilante Daredevil.

Holt nei panni di Vanessa Fisk è il primo recasting di Daredevil: Born Again e, poiché è stato detto che la serie non si atterrà scrupolosamente a quanto fatto e visto in Daredevil, anche per quanto riguarda la continuità, con ogni probabilità non sarà l'ultimo. Ad esempio, mancano all'appello alcuni personaggi fondamentali nelle storie del supereroe Marvel: i migliori amici Karen Page e Foggy Nelson, interpretati in passato da Deborah Ann Woll e Elden Henson e almeno per ora non confermati in Born Again.

Gli altri volti di Daredevil: Born Again

Dalle notizie precedenti sappiamo che Jon Bernthal riprenderà - anche dallo spin-off The Punisher - il ruolo dello spietato vigilante Frank Castle/The Punisher. A lui si aggiungono Michael Gandolfini (I Molti Santi del New Jersey), Margarita Levieva (The Deuce), Nikki M. James (Scissione) e Michael Gaston (Cinque giorni al Memorial), scelti per ruoli non meglio precisati. Anche in questo caso, però, abbondano le speculazioni. E in base a queste si tratterebbe nell'ordine di Luchino Nefaria, un ambizioso nobile italiano a capo di una potente famiglia dell'organizzazione criminale Maggia; Mary Walker, una criminale affetta da disturbo dissociativo dell'identità, inizialmente l'interesse amoroso di Daredevil; Elektra Natchios, un'assassina ninja armata di sai e storico interesse amoroso del protagonista, del quale è stata per lo più un'avversaria; e Alonzo Lincoln, un famigerato boss del crimine di New York City.