Daredevil: Rinascita, il nuovo trailer sottolinea che la serie avrà contenuti non adatti ai minori

Debutterà il 4 marzo su Disney+ Daredevil: Rinascita, la serie Marvel che rimetterà l'uno contro l'altro Matt Murdock e Wilson Fisk: a giudicare dal nuovo trailer, non sarà per stomaci deboli.

Se i fan di Daredevil temono che la nuova serie Daredevil: Rinascita, in arrivo il 4 marzo su Disney+, si sia lasciata alle spalle l'intensità e la violenza che contraddistinguevano la precedente serie targata Netflix, probabilmente dovranno ricredersi. Il nuovo trailer, che vedete qui sotto, sottolinea orgogliosamente che la serie sarà "TV-MA", quindi adatta solo ad un pubblico adulto. Questa classificazione, secondo gli standard di Disney+, indica che il contenuto "può contenere uno o più dei seguenti elementi: linguaggio volgare e indecente, attività sessuale esplicita o violenza grafica". Insomma: prepariamoci a una serie che non farà sconti a nessuno.

Daredevil: Rinascita, la trama e il cast

In Daredevil: Rinascita Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato non vedente con abilità potenziate, combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale, mentre l'ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici come sindaco di New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, i due uomini si trovano in un'inevitabile rotta di collisione.

Oltre a Cox e D'Onofrio, nella nuova serie tornano anche altri volti noti ai fan della serie Netflix: Deborah Ann Woll (nel ruolo di Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Ayelet Zurer (Vanessa Fisk), Jon Bernthal (Frank Castle/Punisher) e Wilson Bethel (Benjamin Poindexter/Bullseye). Il cast include anche Margarita Levieva (Revenge) nel ruolo di Heather Glenn, Michael Gandolfini (I molti santi del New Jersey) nel ruolo di Daniel Blade, Nikki M James (Scissione) nel ruolo di Kirsten McDuffie, Genneya Walton (Non ho mai...) nel ruolo di BB Urich, Clark Johnson (Bosch) come Cherry, Arty Froushan (Carnival Row) nel ruolo di Buck Cashman e Zabryna Guevara (New Amsterdam) nella parte di Sheila Rivera.

Cosa cambierà rispetto alla serie Netflix

Disney+ e Marvel non amano definire Daredevil: Rinascita un revival di Daredevil di Netflix. Il dirigente dei Marvel Studios Brad Winderbaum ha dichiarato che questo nuovo progetto porterà il supereroe di Hell's Kitchen "in una nuova direzione". Ciononostante, la nuova serie non dimenticherà completamente i fatti e gli eventi della prima, visto il ritorno di così tanti personaggi. Charlie Cox, per esempio, ha rivelato che sui set di Rinascita sono sono stati riportati anche oggetti di scena della precedente Daredevil e D'Onofrio ha dichiarato a TVLine che i nuovi episodi "sono stati scritti e girati magnificamente". La serie, inoltre, ha subito una revisione creativa importante dopo lo sciopero degli sceneggiatori del 2023, con Dario Scardapane (The Punisher) che ha sostituito Matt Corman e Chris Ord nel ruolo di showrunner. Il risultato finale ha soddisfatto i vertici Marvel tanto che si vocifera che le riprese della seconda stagione potrebbero iniziare a breve.