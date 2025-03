Daredevil: Rinascita, i registi hanno tratto ispirazione da altre due Serie TV Marvel

News Serie TV

Justin Benson e Aaron Moorhead hanno già lavorato nel Marvel Cinematic Universe e hanno tratto ispirazione da due serie tv per Daredevil: Rinascita.

Daredevil: Rinascita ha riportato il Diavolo di Hell’s Kitchen ancora una volta sullo schermo con una Serie TV distribuita in streaming su Disney+ a partire dal 4 marzo 2025. Matt Murdock è di nuovo operativo in quel di New York e dovrà affrontare diverse minacce, inclusa quella politica di Kingpin ora sindaco della città. Ma diverse sono le influenze dietro la realizzazione di questa serie tv, come raccontato dai due registi Justin Benson e Aaron Moorhead ancora una volta alle prese con un’avventura Marvel.

Daredevil: Rinascita, i registi hanno tratto ispirazione da Loki e Moon Knight

Daredevil: Rinascita torna a New York, ma non avrebbe raggiunto questo traguardo senza il supporto creativo del suo team dietro le quinte, incluso quello dei registi Justin Benson e Aaron Moorhead che in passato hanno lavorato anche a Moon Knight e Loki. Ai microfoni di Screen Rant, hanno raccontato:

[Noi] non sapevamo di voler fare Moon Knight finché non è diventata una possibilità. E a quel tempo, la cosa che ci teneva freschi, creativamente, era che stavamo lavorando a questo progetto su questa società di culto esoterico chiamata L'Ordine Ermetico della Golden Dawn, che per puro caso usava molta iconografia egizia [e] magia che, senza dubbio, i fumetti originali probabilmente hanno tratto ispirazione, in una certa misura, [con] alcune di quelle rune.

Poi è arrivata la seconda stagione di Loki, che li ha ispirati ancor di più: “Da Loki abbiamo rubato un po’ un’idea della seconda stagione e applicata a Daredevi. L’unica cosa di cui abbiamo parlato con Tom è che Loki conosce il suo destino, il Dio del Tempo”. Moorhead ha aggiunto: “Tecnicamente una parte di lui sa dove andrà a finire alla fine della stagione, ecco perché la sua è una performance così tragica. Abbiamo preso spunto da questa idea ragionando su cosa succederebbe se sapessi cosa succederà? Quell'idea si applicava alla nostra scena di lotta in una sola ripresa e oltre: e se la telecamera sapesse già cosa succederà? Ecco perché si muove solo al suo strano ritmo. È un po' distaccata, un po' distaccata, un po' come un angelo o un demone. Tiriamo sempre una cosa dentro l'altra, dentro l'altra ancora”.