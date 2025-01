Daredevil è tornato! Eccolo nel trailer ufficiale della nuova serie tv di Disney+

News Serie TV

Daredevil: Rinascita sarà disponibile in streaming dal 5 marzo.

C'è molto che Matt Murdock deve ancora fare per salvare la sua città, sia come avvocato che come vigilante con addosso il costume di Daredevil. Oltre sei anni dopo i suoi ultimi tentativi nella serie omonima, l'amato supereroe Marvel interpretato da Charlie Cox sta per tornare, su Disney+, con la nuova Daredevil: Rinascita. Disponibile in streaming dal 5 marzo, la serie di nove episodi, già rinnovata per una seconda stagione, si mostra in un intenso trailer ufficiale.



Trailer: Trailer Ufficiale della Serie Marvel di Disney+ - HD

Daredevil: Rinascita, gli altri ritorni nella serie tv

Reduce da una lunga e complessa fase di produzione, che, tra le altre cose, ha visto Matt Corman e Chris Ord fare un passo indietro come showrunner ed essere sostituti da Dario Scardapane, in passato dietro le quinte di The Punisher, Daredevil: Rinascita vede Matt Murdock, un avvocato cieco con abilità fuori dal comune, portare avanti la sua battaglia per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l'ex boss del crimine Wilson Fisk (interpretato nuovamente da Vincent D'Onofrio) persegue le proprie ambizioni politiche a New York City - come sindaco! Quando le loro identità passate come il vigilante Daredevil e il criminale Kingpin iniziano a emergere, i due si ritrovano su un'inevitabile rotta di collisione.

Oltre a Cox e D'Onofrio, la serie riporta sui teleschermi gli altri membri del cast di Daredevil Deborah Ann Woll (interprete di Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Ayelet Zurer (Vanessa Fisk), Jon Bernthal (Frank Castle/Punisher) e Wilson Bethel (Benjamin Poindexter/Bullseye). A loro si aggiungono Margarita Levieva (Revenge) con il ruolo di Heather Glenn, l'interesse amoroso di Murdock; Michael Gandolfini (I molti santi del New Jersey) di Daniel Blade; Nikki M. James (Scissione) di Kirsten McDuffie; Genneya Walton (Non ho mai...) di BB Urich, una giovane giornalista; Clark Johnson (Bosch) di Cherry; Arty Froushan (Carnival Row) di Buck Cashman; e Zabryna Guevara (New Amsterdam) di Sheila Rivera.