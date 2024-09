Daredevil: Born Again includerà scene d’azione più brutali per gli standard Marvel

News Serie TV

Secondo il responsabile dello streaming dei Marvel Studios, Daredevil: Born Again alzerà l'asticella e proporrà scene d'azione più brutali rispetto a quelle mostrate finora.

Quando il Diavolo di Hell's Kitchen tornerà in azione ;su Disney+, terrà un tono molto più intenso. Ad anticiparlo è il responsabile dello streaming dei Marvel Studios. Ragionando sul ritorno di Charlie Cox con ;Daredevil: Born Again, ha anticipato che il pubblico dovrà aspettarsi scene d'azione più brutali dalla Serie TV in fase di realizzazione. Dopo aver recitato per tre stagioni in ;Daredevil (inizialmente disponibile su Netflix), Cox ha preceduto il ben gradito ritorno da protagonista prima con un breve cameo in Spider-Man: No Way Home e poi ;si è concesso un po' più d'azione in She-Hulk: Attorney at Law, così come è apparso brevemente in Echo. Ma in Daredevil: Born Again riotterà il ruolo di protagonista e probabilmente dovrà vedersela con nuove minacce a New York, incluso Kingpin, ;che punta alla sedia di sindaco della città. Ma cosa dovremo aspettarci da questi ;nuovi episodi?

Daredevil: Born Again includerà scene d'azione brutali per gli standard Marvel

A detta di Brad Winderbaum, responsabile dello streaming, televisione e animazione presso i Marvel Studios, il livello d'azione presente in Daredevil: Born Again sarà molto più brutale rispetto a quello proposto finora. Charlie Cox interpreterà ancora una volta il Diavolo di Hell's Kitchen e non rinuncerà alla lotta, neppure a quella intensa. A Entertianment Weekly, Winderbaum ha anticipato cosa aspettarsi dal ritorno di Daredevil:

Vi dirò, una delle scene d'azione più brutali che abbiamo mai portato sullo schermo è in Daredevil: Born Again, che non è un horror, ma è davvero molto potente e c'è molta azione viscerale, per usare un eufemismo.

In occasione dell'85° anniversario dei Marvel Studios, è stato mostrato un primo sguardo di Matt Murdock ;in Daredevil: Born Again. Winderbaum, in ogni caso, ha condiviso una riflessione più ampia sul tono più oscuro adottato da alcuni progetti Marvel, come è accaduto ad esempio per Agatha All Along, spin-off di WandaVision, in arrivo il 19 settebre:

Penso che molto dipenda dall'intento del regista. L'orrore sullo schermo in Agatha sarà diverso da quello in Marvel Zombies, così come sarà diverso in Blade. Era diverso anche in Moon Knight. Dipende molto dalla visione del regista e dagli spunti horror di riferimento. E non è solo impostato su questo genere, ma su tutti gli altri. Ovviamente ci sono molti modi diversi di raccontare una storia.