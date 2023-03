Daredevil: Born Again, Arty Froushan interpreterà un ruolo molto importante

News Serie TV

La nuova serie Marvel sul Giustiziere di Hell's Kitchen sarà disponibile in streaming su Disney+ nella primavera del 2024.

L'attore di Carnival Row e House of the Dragon Arty Froushan è l'ultima aggiunta al cast di Daredevil: Born Again, la serie Marvel con la quale Disney+ darà una continuazione a Daredevil, l'adattamento per Netflix - cancellato dopo tre stagioni - incentrato come in questo caso sul Giustiziere di Hell's Kitchen. I dettagli del personaggio che interpreterà non sono stati resi noti, ma secondo Deadline si tratta di una figura prominente, apparentemente la terza per importanza dopo Matt Murdock e Wilson Fisk.

Arty Froushan in Daredevil: Born Again, chi interpreterà?

Il coinvolgimento di Froushan in Daredevil: Born Again è diventato di pubblico dominio nel momento in cui alcune foto che ritraevano l'attore sul set insieme con Vincent D'Onofrio, che ha ripreso il ruolo del criminale Wilson Fisk/Kingpin, hanno cominciato a fare il giro del web. Il noto sito di spettacolo presume che Froushan ha firmato per vestire i panni di Harry, forse un socio di Wilson Fisk, il che supporta la teoria - molto popolare tra i fan - secondo la quale la serie ruoti attorno all'arco narrativo incentrato sul Sindacato Fisk dei fumetti Marvel.

Scritta da Matt Corman e Chris Ord, Daredevil: Born Again dà evidentemente una nuova missione al Matt Murdock/Daredevil di Charlie Cox. Nelle scorse settimane è emerso che Sandrine Holt (Homeland, House of Cards) affiancherà D'Onofrio nei panni di Vanessa, la moglie di Fisk (interpretata in Daredevil da Ayelet Zurer), mentre Michael Gandolfini (I Molti Santi del New Jersey), Margarita Levieva (The Deuce), Nikki M. James (Scissione) e Michael Gaston (Cinque giorni al Memorial) saranno rispettivamente Luchino Nefaria, un ambizioso nobile italiano a capo di una potente famiglia dell'organizzazione criminale Maggia; Mary Walker, una criminale affetta da disturbo dissociativo dell'identità, inizialmente l'interesse amoroso di Daredevil; Elektra Natchios, un'assassina ninja armata di sai e storico interesse amoroso del protagonista, del quale è stata per lo più un'avversaria; e Alonzo Lincoln, un famigerato boss del crimine di New York City. Tutti dettagli non ancora confermati dalla produzione. È sicuro invece che Jon Bernthal riprenderà il ruolo dello spietato vigilante Frank Castle/The Punisher.