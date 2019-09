Da Il Trono di Spade a Survive: Ecco la nuova serie tv di Sophie Turner

News Serie TV

L'attrice affiancherà la star di 24: Legacy Corey Hawkins.

Sophie Turner si troverà a lottare per la sopravvivenza ancora una volta. La Regina del Nord de Il Trono di Spade, la popolarissima serie fantasy di HBO che l'ha impegnata negli ultimi otto anni, sarà la protagonista femminile di Survive, prossimo thriller del servizio di video in streaming Quibi.

Scritta da Richard Abate (Witches of East End) e Jeremy Ungar, e diretta da Mark Pellington (Blindspot), Survive, che come le altre produzioni originali di Quibi avrà episodi della durata di 10-15 minuti, segue la star di 24: Legacy Corey Hawkins nei panni di Paul, un passeggero coinvolto in un incidente aereo su una montagna. Lui e Jane, il personaggio interpretato dalla Turner, sono gli unici sopravvissuti, ora costretti a un viaggio straziante nel tentativo di sopravvivere a una natura impervia e ai traumi - anche personali - da cui entrambi sono segnati.

La serie si basa su un romanzo del 2012 scritto da Alex Morel. Nel libro, Jane è presentata come una ragazza il cui tentativo di togliersi la vita nel bagno dell'aereo è stato interrotto dall'indicente. "Non potrei essere più onorata di interpretare il ruolo di Jane in Survive di Quibi", ha dichiarato Turner in un comunicato. "È un personaggio complesso che lotta contro le probabilità non solo per salvare la sua vita ma anche per trovare la propria fonte di forza e coraggio. Spero che ciò possa avere un impatto su chiunque abbia problemi di autostima, permettendogli di capire che è più coraggioso di quanto pensi e di cercare il sostegno di cui ha bisogno".

Turner non è l'unica star di Game of Thrones ad aver trovato un nuovo ruolo: Maisie Williams sarà una disadattata solitaria nella comedy di Sky Two Weeks to Live, Kit Harington interpreterà Dane Whitman in The Eternals della Marvel, mentre Lena Headey sarà un'insegnante e una madre single non convenzionale nel dramedy di Showtime Rita.