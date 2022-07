Criminal Minds: Paramount+ ordina ufficialmente il revival, ecco chi torna

News Serie TV

Joe Mantegna pubblica una foto dal set del crime drama di successo.

Dopo un anno e mezzo di alti e bassi, momenti in cui ogni cosa sembrava andare per il verso giusto e altri in cui si è rischiato di mandare tutto all'aria, Criminal Minds è ufficialmente e definitivamente pronta a tornare in tv. Il servizio streaming Paramount+, da settembre disponibile anche in Italia, ha ordinato la produzione di un revival di 10 episodi del crime drama di successo di CBS conclusosi nel 2020 dopo quindici stagioni.

Il revival di Criminal Minds: Ecco chi torna

Va detto che, sebbene la notizia abbia fatto il giro del web nelle ultime ore, da Paramount+ non è arrivata ancora nessuna conferma. Tuttavia, qualche rassicurazione in più arriva dal profilo Twitter dell'attore Joe Mantegna, il quale, condividendo un suo scatto da un set in costruzione, ha scritto: "Oggi faccio una piccola ispezione per un progetto imminente". Tutto molto generico se non fosse che Mantegna ha aggiunto l'hashtag "#criminal minds".

Just doing a little inspection today for an upcoming project. #criminalminds pic.twitter.com/fz9nrigXIm — Joe Mantegna (@JoeMantegna) July 12, 2022

Nel frattempo, TVLine riporta che con Mantegna (interprete dell'agente speciale David Rossi), nel revival ritroveremo Adam Rodriguez (Luke Alvez), A.J. Cook (Jennifer 'JJ' Jareau), Aisha Tyler (Tara Lewis), Paget Brewster (Emily Prentiss) e Kirsten Vangsness (Penelope Garcia). Non ci saranno invece Matthew Gray Gubler (Spencer Reid) e Daniel Henney (Matt Simmons), gli altri due membri del cast regolare durante l'ultima stagione. Il primo aveva dichiarato in una precedente occasione di voler andare avanti nella sua carriera. L'altro, invece, è impegnato sul set de La Ruota del Tempo a Praga. Infine, confermato pure il ritorno della produttrice esecutiva e showrunner di lunga data Erica Messer.